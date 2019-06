Telefónica lanzó su servicio de streaming: ¿Con qué empresas competirá? | FOTOS

Telefónica no quiere quedarse atrás. La compañía anunció el lanzamiento de su plataforma de streaming Movistar + Lite de bajo costo, su nuevo caballito de batalla con el cual busca competir con los gigantes de la industria como Netflix, Amazon Prime o Hulu.

La plataforma de streaming de Telefónica tendrá producciones como "El joven Sheldon", "Better Call Saul", "The Good Fight" o "Line of Duty", y tendría un costo de US$8.99.

A propósito de este anuncio, hacemos un repaso de algunas de las plataformas de streaming con la que Telefónica competirá:

► Netflix:

• Costo: Tarifa estándar es de US$12,36 al mes.

• Producciones: Esta plataforma tiene producciones imprescindibles como "Stranger Things", "House of Cards", "La casa de papel", "The Crown" o "Black Mirror".

►Sky TV:

• Costo: La tarifa promedio es de US$7,85 al mes.

• Producciones: Esta plataforma tiene producciones como "The Good Doctor", "Gomorra", "Mr. Mercedes", Scandal", entre otros.

► HBO:

• Costo: La tarifa promedio es de US$8,98 al mes.

• Producciones: La plataforma cuenta con producciones como "Juego de Tronos", "Los Soprano" o "The Wire". Además de "Chernobyl", que ya se ha convertido en una de la series más valoradas de la historia.

► Amazon Prime:

• Costo: La tarifa promedio es de US$40,45 anuales.

• Producciones: La plataforma cuenta con títulos como "The Marvelous Mrs. Maisel", "The man in the high Castle", "Fleabag", "American Gods" o "Good Omens".

► Disney+:

• Costo: La plataforma tiene un costo de US$7,85 mensuales.

• Producciones: Esta plataforma tiene películas como "Frozen 2", "Toy Story 4", "Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker", y el remake de acción en vivo de "The Lion King".

► Rakuten:

• Costo: No hay un pago mensual ni anual, pero sí un pago por cada película que desees ver. Los precios oscilan entre US$1,11 hasta US$5.61.

• Producciones: La plataforma tiene producciones como "Huge", "The Catch" o "Agents of S.H.I.E.L.D.".

► Acorn:

• Costo:El precio promedio es de US$5,61.

• Producciones: Entre las producciones que destacan en esta plantaforma, tenemos "Doc Martin", "The Secret Agent", "The Last Enemy", "19-2", "Jack Taylor", "Traffik" o "Sword of Honour", entre otras.

► Hulu:

• Costo: Tiene un promedio de US$12 al mes.

• Producciones: Algunas de sus producciones son "Columbus", "Fences", "Mom and Dad", "Sorry to Bother You", etc.

► Filmin:

• Costo: Este tiene un costo de US$8,98 al mes en promedio.

• Producciones: Algunas de sus producciones son "El misterio de Hanging Rock", "Informer" o "Endeavour", la última con gran fama en Reino Unido.

► Crunchyroll Premium:

• Costo: US$6,95

• Producciones: Esta plataforma esta especializada en contenido anime. Aquí podrás encontrar dibujos como "Dragon Ball Z", "Bleach", "Naruto", etc.