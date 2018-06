Chaqueta Zara de Melania Trump centra la atención en Inditex

La pionera de la moda rápida Zara ha quedado atrapada en una controversia sartorial que involucra a la primera dama Melania Trump, con una prenda que estuvo a la venta hace dos años.

Melania Trump, abordando un avión para un vuelo a un centro de detención de inmigrantes en Texas, llevaba una chaqueta de color verde oliva con las palabras "I Really Don’t Care, Do U?" (Realmente No Me Importa, ¿Y A Ti?) en la parte posterior.

Mientras que las tiendas de Zara son omnipresentes, su empresa matriz española, Inditex, por lo general, trata de mantenerse fuera del centro de atención. La compañía evita la publicidad, salvo las incursiones ocasionales como una campaña en YouTube para su marca Massimo Dutti.

El fundador, Amancio Ortega, apareció por primera vez en una foto pública cuando el minorista sacó a la bolsa sus acciones en 2001, casi tres décadas después de haber creado la compañía.

Anteriormente, Zara había generado controversia por algunos de sus diseños de ropa, incluida una minifalda de mezclilla impresa con una caricatura similar a Pepe the Frog, un símbolo adoptado por grupos antijudíos.

En este caso, no fue la ropa en sí, sino la yuxtaposición del usuario y el entorno lo que provocó preguntas. Su esposo, el presidente. Donald Trump, dijo que la elección de la chaqueta de la primera dama fue una broma hacia los medios de comunicación, mientras que su propia portavoz dijo: "No hubo ningún mensaje oculto".

"Melania Trump tiene un gran alcance y eso dificulta que Inditex o Zara controlen el mensaje y respondan a esto", dijo Jaime Castello, profesor de marketing y ventas en la escuela de negocios ESADE de España.

Foto: AFP

"Zara y el resto de las marcas de Inditex son muy meticulosas y cuidadosas acerca de con quiénes están asociadas. En este punto, la opción más segura sería dejar que pase esta controversia".

Un portavoz de Inditex declinó comentar al respecto.

Dada la reputación de la compañía de cambiar sus colecciones en cuestión de semanas, cualquier fashionista inspirado en el guardarropa de Trump tendrá dificultades para encontrar la prenda, dado que era parte de una colección de 2016.