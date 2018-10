Crecimiento de clientes de Netflix supera expectativas, acciones se disparan

Netflix Inc incorporó aproximadamente 7 millones de clientes en el último trimestre, 1,8 millones más de lo que Wall Street esperaba, gracias a un récord de estrenos originales, incluidas las nuevas temporadas de programas populares como "Orange is the New Black" y "BoJack Horseman".

La base de clientes de Netflix creció a 137 millones en todo el mundo, y las acciones del pionero en la transmisión de video en línea subieron un 14% a US$394,25 en las operaciones posteriores al cierre.

Netflix ha estado invirtiendo miles de millones de dólares en programación para captar nuevos clientes en todo el mundo. Los inversores generalmente han aceptado el gran gasto porque ha ido creciendo la cantidad de suscriptores.

En lo que va del año, las acciones de Netflix han subido un 78%, en comparación con el 5% del índice S&P 500.

Los resultados de Netflix impulsaban también a las acciones de Alphabet Inc, Facebook Inc y Amazon.com Inc. Los cuatro conforman el llamado grupo FANG de compañías de alto crecimiento.

Para el actual trimestre, Netflix pronostica que incorporará 1,8 millones de clientes en Estados Unidos y 7,6 millones en los mercados internacionales.

La ganancia neta creció a US$402,8 millones u 89 centavos por acción en el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre desde US$129,6 millones o 29 centavos por acción un año antes. Los ingresos totales se incrementaron a US$4.000 millones, en línea con expectativas de analistas.

Durante el trimestre a septiembre, Netflix agregó aproximadamente 676 horas de programación original en Estados Unidos, un incremento del 135% respecto del año anterior, según analistas de Cowen and Co.