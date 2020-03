El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, indicó que el banco de inversión no realizará ninguna oferta pública de venta (IPO por sus siglas en inglés) de una compañía si su directorio está conformado solo por hombres blancos. Es decir, ayudará a salir a bolsa a las firmas cuyos directorios cuenten con una mujer o un miembro de la junta no sea blanco.

Esta la nueva regla entrará en vigencia el 1 de julio en los Estados Unidos y Europa. Así, Goldman Sachs no habría hecho público a WeWork, pues tenía un directorio conformado solo por hombres cuando se hizo pública el año pasado.

Actualmente, las mujeres ocupan aproximadamente uno de cada cinco escaños en las compañías del S&P 500, ya que la mayoría de las empresas todavía tienen juntas que están compuestas principalmente por hombres, según la MIT Sloan School of Management.

Dicha investigación académica respalda los beneficios de una junta diversa, con estudios que muestran que tales compañías toman mejores decisiones de inversión y reducen la impulsiva toma de riesgos.

Sin embargo, sigue habiendo una evidente falta de diversidad en la junta directiva entre las empresas privadas respaldadas por empresas, que han proporcionado a los Estados Unidos algunas de las mayores OPI en los últimos años.

De acuerdo a un estudio publicado por Crunchbase, Him For Her y Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern, alrededor del 60% de las compañías con mayor respaldo de riesgo carecen de una sola mujer en el directorio.

Estas compañías, fundadas en los últimos 16 años y con al menos US$100 millones en fondos de riesgo, proporcionan una cartera para suscriptores como Goldman Sachs, que obtienen tarifas rentables.

Adicionalmente, la nueva ley de California sobre la diversidad de género en los directorios también podría ayudar a empujar la aguja. La medida, promulgada en 2018 , requiere al menos una directora en el directorio de cada corporación pública con sede en California. Pero a fines de 2021, las empresas con seis o más miembros de la junta deberán incluir al menos tres directoras.