En su paso por el Perú, Aleyda Solis, fundadora de Orainti y especialista en posicionamiento en buscadores online (SEO), conversó con El Comercio sobre el ecosistema de publicidad digital que poco a poco despega en nuestro país.

¿Qué es el SEO? El SEO es el posicionamiento en buscadores. Es optimizar tu web para que aparezca en los primeros resultados de búsqueda en Google cuando alguien intente encontrar un producto o servicio. El 30% de las personas termina pinchando en el primer resultado que encuentra, el 15% en el segundo y menos del 10% en el tercero. Si no apareces en los primeros resultados cuando alguien busca tu producto o servicio, es como si no existieras.

¿Cómo ves el escenario peruano? Gran cantidad de los negocios en el Perú son mypes que no necesariamente han adoptado rápidamente el tema del marketing digital. La gran ventaja del online es que se pueden crear presencias de distintas formas para tener una respuesta rentable a una necesidad en particular. Hay muchas herramientas que te ofrecen datos con las que se puede hacer un estudio de mercado enfocado al online, para ver donde está tu consumidor, qué está buscando, cómo está buscando, si está buscando en Google o en redes sociales. Lo que no tenemos que perder de vista es que buscamos el beneficio, la rentabilidad.

¿Cuáles son las herramientas? Google te ofrece una herramienta de palabras claves que te permite verificar y validar cuantas búsquedas existen en tu sector y en tú idioma, con qué términos se realizan las búsquedas, el volumen de interés que existe de un producto versus otro, la estacionalidad, en dónde te conviene invertir, entre otros.

También podemos tener información de quién te busca. Así es. Por ejemplo, Facebook te ofrece herramientas donde se puede establecer perfiles: hombre, mujer, edad, preferencias. En base a eso, te dice a cuántas personas llegará tu anuncio. Hay un ecosistema de herramientas de palabras clave impresionante que dan datos con métricas para que cada uno evalúe el potencial que tiene cada negocio.

Algo interesante es que hay más que Google y Facebook. Si tienes una web o un blog de recetas, por ejemplo, es el típico contenido que se busca de manera visual en YouTube. Si eres una pequeña tienda que no tiene la capacidad de montar su propio e-commerce, puedes crear presencia en eBay o Amazon a través del 'marketplace', que son ecosistemas más cerrados pero que te pueden ofrecer una fuente de tráfico y conversión importantes. Hay distintas combinaciones y alternativas.

¿De cuánta inversión estamos hablando? En España, el costo enfocado a las pymes está entre los 50 y 100 euros (S/180 -S/360). Claro, una campaña más grande puede costar miles de dólares.

¿Dirías que la inversión publicitaria online es para todos actualmente? Yo creo que sí. Aunque la transacción final no se haga en el online, los consumidores en algún momento del proceso de compra buscan información en Internet. Hay que crear presencia donde está buscando el usuario en el ciclo de compra. Hay un tema de comparaciones de precios, de marcas, de colores que se da en Internet.

¿Cómo ves el escenario latinoamericano con respecto a la inversión publicitaria online? Los mercados más grandes como México, Colombia y Argentina ya están haciendo cosas significativas, pero todavía hay mercados medianos como el Perú que tienen mucho por desarrollar.

Lo que he podido ver en Latinoamérica es que todavía se habla de blogs, marca, menciones e 'influencers', pero no se habla tanto de conversión, de dinero y de beneficio real. Es decir, lo que se espera del online todavía no es la venta final, sino cosas más intagibles. Eso es algo que veía hace diez años en los mercados hoy maduros.

¿Qué es la conversión? La conversión puede ser un registro, una solicitud, una visita. Es el objetivo final que desee tu negocio y no tiene que ser una venta necesariamente. Como todavía el mercado peruano tiene mucho por madurar, las empresas que ahora mismo tomen iniciativa de invertir en SEO, van a tener una ventaja.

El SEO se toma en cuenta la antigüedad, el dominio y la autoridad de tu presencia online.

EL DATO Solis participará del el II Congreso en Marketing Digital - A4 Latam, evento de marketing y publicidad online que se realizará el 23 de mayo.

