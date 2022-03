Conforme a los criterios de Saber más

La incorporación de nuevas tecnologías en la provisión de servicios financieros, la participación de las fintech y la implementación del ‘open banking’ o banca abierta es la vía “más adecuada” –según el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde– para reducir las tasas de interés de los créditos.

La oposición de Velarde a la fijación de topes a las tasas de interés obedece a que excluye del sistema financiero a una gran cantidad de peruanos, porque desincentiva a las entidades a ofrecerles créditos, por no poder cobrar un precio que les permita obtener una rentabilidad acorde con el riesgo asumido.

Con la pandemia, una parte importante de la población ha sido testigo de los beneficios que brinda la tecnología en el sistema financiero y del potencial que tiene para incluir a más personas, con lo cual la propuesta de Velarde tiene cierta lógica. Pero, ¿cómo la banca abierta, las fintech y una mayor adopción de la tecnología podría ayudarnos a mejorar las condiciones financieras de la población?

Una publicación de los economistas del Banco Central de Reserva, María Gracia García y Jushua Baldoceda, en la revista Moneda, resume entre los beneficios de la banca abierta el empoderamiento que genera en los usuarios el control de sus datos, una mayor competencia con el ingreso de nuevos actores, la aceleración de la innovación y el impulso de la inclusión y la educación financiera.

Esto ocurre a partir del intercambio de información de los clientes entre las entidades financieras con terceros proveedores de servicios financieros (TPP, por sus siglas en inglés) como las fintech; previo consentimiento de los clientes.

¿Por qué una persona o empresa querría que su banco comparta sus datos de operaciones y productos financieros con las fintech? Porque a partir de esta información podrían acceder a la oferta de otros jugadores del sector que estén dispuestos a ofrecerles mejores condiciones o asesoría para gestionar mejor sus finanzas.

“Por ejemplo, Guiabolso, en Brasil, permite a sus clientes visualizar todas sus cuentas en una sola aplicación y recibir recomendaciones de productos financieros con base en su historial de transacciones”, grafican los economistas.

Por otro lado, tampoco es que la banca abierta representa la victoria de las fintechs y la derrota de los bancos. García y Baldoceda sostienen que esta acelera la colaboración entre los bancos y las fintechs, y propicia que estas últimas funcionen como un canal de distribución de nuevos productos financieros dirigidos a segmentos específicos de la población.

Además, promueve la modernización de los sistemas informáticos de los bancos y fomenta el uso de herramientas digitales.

Incluso, dado los beneficios que conlleva la banca abierta, la aplicación de esta innovación se ha ampliado a otros sectores del sistema financiero como los seguros, servicios de gestión financiera, etc., y lleva el nombre de ‘open finance’ o finanzas abiertas.

Vale decir, el cliente no solo le puede pedir al banco que comparta su información con una firma tecnológica especializada para acceder a una mejor oferta, sino paralelamente lo puede hacer con su aseguradora, AFP, gestora de patrimonios, etc.

Su aplicación en el Perú

El Perú ha considerado adoptar la banca abierta, pero todavía se encuentra en evaluación.

Claudia Cánepa, superintendente de Supervisión de Riesgo Operacional y Líder del Grupo Fintech de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en el último Lima Fintech Forum, organizado por Emprende UP, anunció que la SBS de la mano del Banco Mundial realizó, en el 2020, un primer diagnóstico de las oportunidades de implementar el ‘open banking’ en el Perú.

Sin embargo, según Cánepa, debido a que el ámbito de regulación y supervisión de la SBS abarca además de las entidades financieras a otras empresas como las aseguradoras y AFP, la SBS mantiene en evaluación la implementación del ‘open finance’.

Así, sostuvo que, asociado a esta evaluación, en la actualización del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad del año pasado, la SBS incorporó lineamientos regulatorios referidos al uso de interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), que son la base tecnológica de una iniciativa de banca abierta, con el propósito de sentar las bases para la regulación de un ‘open banking’ y ‘open finance’.

“Las API son fundamentales como herramienta para el ‘open banking’ porque permiten compartir en forma segura y escalable la información entre punto y punto”, detalla José Gómez, Country Manager Colombia & Perú de la consultora tecnológica Sensedia.

Por su parte, García y Baldoceda advierten que, de no adoptarse un modelo de banca o finanzas abiertas en el Perú, se podrían agravar algunos problemas asociados con la competencia en el mercado financiero y debilitar la relación comercial entre bancos y fintechs, lo que a su vez podría reducir la oferta de productos innovadores. Además, los consumidores podrían exponerse a un mayor riesgo de filtración de su información.

Sin embargo, la implementación de la banca abierta no es tan sencilla.

Desafíos en la implementación

Ljubica Vodanovic, socia y fundadora de Vodanovic Legal, menciona que existen tres modelos de implementación de la banca abierta: adopción obligatoria, voluntaria y definido por las entidades financieras.

Pero, la elección del modelo dependerá de los objetivos que se busquen con su adopción, precisa Darío Bregante, gerente senior de Regulación Financiera y Fintech de EY Law.

¿Por qué? Según Bregante y Vodanovic existen retos que, si no se toman en cuenta, la implementación no va a prosperar. A decir del experto de EY Law, uno de los retos es garantizar el uso correcto de la información de los clientes por parte de los proveedores de servicios financieros no bancarios, además de garantizar que la información que estos a su vez compartan sea veraz, considerando que dichos proveedores no tienen a nadie que los regule.

Otro aspecto es garantizar el pago por el costo de la información en que incurren los bancos. En ese sentido, Luis Barragán, Embajador de la Asociación Peruana de Fintech, sostiene que la banca es muy celosa de compartir la información de sus clientes por el costo de adquisición en que incurrieron. Menciona que, según estándares internacionales, el costo de adquisición de un cliente es de alrededor de US$200. Con lo cual, un banco que ha invertido por tener un millón de clientes nunca va a estar de acuerdo en compartir su información porque sí.

“Ha pasado más de una vez que las empresas que se encargan de trabajar en inclusión financiera comienzan a decir: yo he tenido que asumir un costo para llegar a los clientes que tengo. El intercambio de esta información [mediante el ‘open banking’] debería garantizarme que, por lo menos, recuperaré ese costo”, explica Bregante.

“Estos son los desafíos que presenta la banca abierta. Hoy los bancos sobre todo están evaluando cuál va a ser el impacto que va a tener sobre ellos”, dice Vodanovic.

Gómez, de Sensedia, advierte que también debe haber un balance en lo que pide la banca y lo que es beneficioso para el consumidor. El ejecutivo recuerda lo recientemente sucedido en Colombia con su modelo de ‘open banking’, que partió de un proyecto para ser obligatorio y que con las peticiones de la banca ha pasado a ser un modelo de adopción voluntaria.

“El caso de Colombia es algo triste. El año pasado salió el primer borrador de ‘open banking’, que era muy espectacular. Este tenía en cuenta todo lo que estaba pasando en el mundo. Incluso incluía un apartado de la portabilidad financiera. Sin embargo, tuvimos una segunda fase en la que se invitó a algunos actores a unas mesas de trabajo. Y ahí empezaron a aparecer los bancos que empezaron a poner muchas trabas en la forma en que se iba a implementar el ‘open banking’. Al final salió un decreto que no tenía que ver nada con el primer borrador y que señalaba que su adopción es voluntaria”, explica.

Por el lado de las fintech, según Barragán, estas están interesadas en tener una regulación de ‘open banking’ y de hecho muchas iniciativas de colaboración de los bancos con las fintech ya se han dado como el caso de Rappibank y Kambista, pero, dice, más con el objetivo de negocio para el banco que los objetivos de la banca abierta per se.

Barragán afirma que en el Congreso también están interesados en tener una regulación de banca abierta. Detalla que existe una iniciativa en preparación, pero evita decir el grupo parlamentario que está detrás.

Así, Bregante sostiene que es positivo que exista el interés tanto de las autoridades como de los actores de tener una regulación de banca abierta, pero se requiere definir una agenda entre todos los actores sobre el modelo se quiere tener y enfrentar los desafíos. Afirma que la experiencia señala que, si no se toman en cuenta los factores antes mencionados y no se alinean los intereses, la implementación siempre se va a prorrogar.

Tampoco se debe dejar de lado que los costos en que incurrió la banca por captar a los clientes ya fue pagado por los propios clientes, sobre todo en un sistema financiero como el peruano con ratios de rentabilidad (utilidad neta/patrimonio promedio), son uno de los más altos de la región.

