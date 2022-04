El oro bajaba el viernes y se encaminaba a un descenso semanal, ya que el fortalecimiento del dólar y el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro restaban atractivo al lingote, mientras los inversores esperan un informe clave sobre el empleo en Estados Unidos.

A las 1102 GMT, el oro al contado perdía un 0.5%, a 1,928.06 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 1%, a US$ 1,933.70.

“En particular, la evolución de los mercados de renta fija, con un nuevo aumento de los rendimientos, está presionando al oro”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

El retorno de las notas referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense volvió a superar el 2.4% el viernes. Un rendimiento más elevado aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no devengan intereses.

El dólar se fortalecía por segunda sesión consecutiva, restando atractivo al metal dorado, tasado en el billete verde.

El oro se encamina a cerrar la semana con un descenso del 1.5%, después de haber caído a principios de semana a su nivel más bajo desde fines de febrero, debido a las señales de progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

“Aunque las crisis geopolíticas no duran para siempre, esperamos que los impactos secundarios de la crisis entre Rusia y Ucrania proporcionen un fuerte nivel de apoyo a los precios del oro este año”, dijeron los analistas de ANZ en una nota.

Los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se publicarán a las 1230 GMT y podrían situar a la Reserva Federal en posición de subir las tasas de interés en 50 puntos básicos el próximo mes, también están en el radar del mercado.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 0.4%, a US$ 24.68 por onza; el platino subía un 0.4%, a US$ 987.42; y el paladio ganaba un 1.8%, a US$ 2,302.50. Los tres metales se encaminan a cerrar la semana a la baja.

