Según la Asociación de Bancos (ASBANC), los niveles de ahorro y el ritmo del año 2020 no se han recuperado en lo que va del 2022. Es así que los montos de ahorro en el sistema bancario llegaron a S/ 148 mil millones este año, siendo menor al promedio esperado (S/ 150 mil millones). Sin duda, la pandemia ha dejado estragos que han impactado en la forma y manejo de ahorro de miles de familias que, al no mejorar la inversión privada y los niveles de empleo, no recuperaron los ingresos prepandemia.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), pese a la ayuda del Estado con los subsidios extraordinarios como el Bono Universal, el Bono Independiente y el Rural que cubrieron el 3,8% de los gastos en los hogares en 2020; no se llegó a tener un alto impacto en muchos sectores. La reducción de la capacidad de ahorro se dio principalmente en áreas urbanas, donde la tasa de ahorro cayó de 20,5% en 2019 a sólo 2,4% en 2020.

“Hoy más que nunca, las personas deben tener en cuenta la importancia del ahorro, el mismo que es un capital de respaldo cuando no hay ingresos. El problema es que existen miles de personas que quieren ahorrar, pero no saben cómo hacerlo.”, recalcó Alfredo Nuñez, CEO de Sof.ia.

En ese sentido, el experto antes mencionado presenta algunas soluciones y técnicas de ahorro para que los peruanos obtengan mejores resultados en dicha aún difícil materia:

1 Identifica los tipos de gastos: hormiga, fantasma y vampiro:

Se tiene que empezar por detectar los tipos de gastos, los cuales están divididos de la siguiente manera:

● Gastos hormiga: Son esos pequeños gastos diarios que son casi invisibles, como los antojos de la tienda o comer fuera de casa, que pueden llegar a sumas considerables.

● Gastos fantasma: Son aquellos en los que caemos sin darnos cuenta, como las suscripciones a servicios de películas y música que no utilizamos.

● Gastos vampiro: Son los gastos fijos que no detectamos porque no los consideramos en el presupuesto, está más relacionado a fugas de agua, gas o mal uso de electrodomésticos.

Una vez que se identifica el tipo de gasto, se debe elaborar un cuadro de gastos diarios y montos semanales; así como proyectar los resultados mensuales y anuales. Ello, para conocer el impacto que dichos gastos generan en nuestro bolsillo y crear estrategias de ahorro.

2 Regla 50/30/20

Una vez que se hayan identificado los gastos que hacemos para poder ahorrar eficientemente, se sugiere utilizar la regla 50/30/20, donde se destina cierta cantidad de los ingresos para cada situación. Es así que el 50% de los ingresos debe destinarse para gastos obligatorios como los pagos de vivienda, luz y agua, el 30% para gastos que mejoren la calidad de vida como la compra de una cama cómoda o lentes para ver mejor y, finalmente, el 20% de ingresos direccionarse para el ahorro.

3 Método Kon Mari

Este es un método japonés de organización y adaptado a un ahorro eficiente, consiste en los siguientes puntos:

a. Exígete a ti mismo: Nada mejor que la disciplina para lograr las metas financieras.

b. Simplifica tus finanzas: Dejar antojos innecesarios, que pueden conllevar grandes gastos para el bolsillo.

c. Adquiere solo cosas que llenen alguna necesidad: Es vital detectar lo importante y necesario, lo que no lo es, descartarlo.

d. Evita compras impulsivas: Se requiere fuerte de voluntad y claridad en las metas para hacerlo.

e. Piensa a largo plazo: Sacar la rentabilidad a los ahorros en un tiempo establecido.

f. Haz inventarios periódicos de tus compras: Esto evitará comprar productos repetidos y ayudará a un mayor control de los gastos.

g. Utiliza herramientas para ver y controlar gastos: De este modo, se puede crear estrategias y aprender de los errores.