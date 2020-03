La fuerte caída en los mercados internacionales, que han terminado de hundir a Wall Street en tres ocasiones en las últimas dos semanas en sus peores caídas desde la crisis de 1987, se ha visto reflejada también en los fondos de pensiones.

Esto, debido a que el portafolio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) incluye estas plazas, además de otros tipo de activos, como bonos y renta fija.

De hecho, si bien los fondos lograron cifras positivas e incluso revirtieron en los primeros dos meses las pérdidas acumuladas en el 2019, actualmente, la rentabilidad de todos los fondos está en rojo.

“En lo que va del año, ya estamos negativos en los tres fondos entre 5% y 10%, pero si uno compara ese rendimiento con el visto en el S&P, por ejemplo, en la bolsa americana, en lo que va del año ha caído 20%”, explicó Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra. Asimismo, estimó que las bolsas no repetirían caídas tan fuertes como las del lunes 16 de marzo.

“El Fondo 3 antes de estallar el coronavirus rendía casi 3%, y ahora rinde -6% o -7%. Ha sido una caída fuerte. La mayor parte de la caída ya se dio, pero no sabemos si esto continuará y puedan haber más caídas. No creo que a una magnitud similar”, agregó Diego Marrero, gerente de Inversiones de AFP Habitat

¿Es recomendable cambiarse de fondo?

Según AFP Habitat, pese a las pérdidas en el año y el nerviosismo de las personas al ver su fondo de pensiones disminuir a diario, lo recomendable es no cambiarse de fondo . Marrero recordó que ya se ha visto este tipo de caídas en la rentabilidad de las AFP en el pasado, y resaltó quée es importante que estas inversiones sean vistas y planificadas para resultados en el largo plazo.

“Este tipo de caídas ya las hemos visto bastantes veces en el pasado, y las recuperaciones suelen ser rápidas. En 25 años todas las caídas se han recuperado, la más reciente, entre el 2016-2017, los fondos de pensiones iban en negativo y los mercados financieros entraron en pánico y los fondos se golpearon porque los mercados se golpearon. El año siguiente, en 2019, la subida fue más que la caída, porque el mercado se recuperó”, indicó.

Rentabilidad de las AFP se ha visto afectadas por la incertidumbre a causa de la expansión del coronavirus. (Foto: Archivo de El Comercio)

Asimismo, manifestó que si a una persona está en el fondo 3 (el más riesgoso) le genera nerviosismo que su rentabilidad esté cayendo, y decide pasarse al fondo 1, “lo que está haciendo es efectuar una pérdida y perderse de la recuperación del activo”.

“No te cambies de fondo, mantente firme a tu perfil de inversión. Si eres una persona próxima a jubilarte obviamente no debiste estar en el fondo 3, sino en el fondo 1, ahí la perdida ha sido mucho más limitada. Y si eres joven con un horizonte de inversión largo y estás en fondo 3; esta caída es temporal. No te vas a jubilar mañana, sino en 15 años y en ese periodo de todas maneras has visto la recuperación, pero si cambias de fondo esa recuperación ya no la viste”, añadió.

Además, AFP Integra precisó que es importante el ‘efecto rebote’ en jornadas con caídas y altas. “Lo peor que puede pasar es que el portafolio caiga, se desvalorice, venda y luego cuando rebota, no está invertido. Eso sería irresponsable. El portafolio tiene que estar invertido pero de manera prudente. Los portafolio son de largo plazo”, reiteró Ferrini.

¿Cómo se está recomponiendo el portafolio?

Para evitar la exposición a los mercados bursátiles, Ferrini recalca que las AFP han estado recomponiendo su portafolio de inversiones para identificar oportunidades que hayan sido golpeadas por la coyuntura más que otras, y que ante une recuperación puedan verse mas beneficiadas.

“Aquí hay que buscar industrias y activos más resilientes, con una posición de ganancia más sólida. Y si este evento se extiende a las semanas siguientes, las más resilientes son las que saldrán adelante más rápido. Eso estamos buscando. También ver deudas de países más sólidos que otros, con mejor déficit fiscal y cuenta corriente”, agregó.

Asimismo Marrero indicó que lo que se está haciendo ahora es tener portafolios más defensivos, evitando los sectores mas críticos, como las aerolíneas, el sector turismo, hoteles y retail.

El sector aerocomercial es uno de los más perjudicados con la expansión del COVID-19.

“Son sectores que son y se verán afectados; lo que haces es desinviertes en esos sectores y te pasas a sectores con mayor protección hacia la baja, como consumo no discrecional, productos de primera necesidad, salud, etc. Eso te protege de alguna caida”, indicó.

También se está apostando por invertir más en activos refugios, y salirse de los más riesgosos.

Cabe recalcar que el 50% de portafolio de las AFP está en el Perú, según la normativa local. Parte de las inversiones se dan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), la cual también se ha visto golpeada en línea con el comportamiento de S&P.

“La porción que tenemos en la bolsa peruana es bastante menor que la que teníamos en la crisis del 2008; ahora está bastante diversificado. Una gran porción la tenemos en bonos del gobierno peruano y bonos corporativos, que muestran volatilidad, pero en la medida que no se vean defaults, no tenemos pérdidas”, añadió Ferrini.