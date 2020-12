Conforme a los criterios de Saber más

El Pleno del Congreso debatió hasta altas horas de la madrugada la nueva Ley de Promoción Agraria, sin una votación aprobatoria. Uno de los puntos que entrampó la norma fue la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), que es un complemento de la remuneración.

La BETA se trata de un bono con carácter no remunerativo, cuyo pago se daría mensualmente o en proporciones diarias, de acuerdo a la propuesta legislativa. ¿Qué implica ello? Que este pago extra no será parte del cálculo de los beneficios laborales y por lo tanto no tendrá sobre costos laborales; es decir no será considerado para calcular la CTS o gratificación, explica Brian Ávalos, laboralista de Payet, Cauvi, Pérez Abogados.

“Con los conceptos remunerativos hay sobrecosto, o sea es un sol y el porcentaje adicional de beneficios laborales, que es aproximadamente 40%, según el regimen. Es decir si pagar un sol, [en realidad] pagas un S/1,40 aproximadamente”, explica.

Tampoco será calculado como parte de la remuneración en el pago de aportes de Essalud o al sistema previsional, especifica Brian Ávalos, asociado senior del Área Laboral de Hernández & Cía.

La discusión, sin embargo, estuvo enfocada en el porcentaje o monto para determinar el bono.

El dictamen de la comisión de Economía inicialmente proponía que la bonificación equivalga al 20% de la remuneración mínima. Para elegir ese nivel tomaron como referencia otras bonificaciones que ya existen en el régimen laboral de la actividad privada (como las horas extras, utilidades y asignación familiar).

En el texto sustitutorio firmado a las 10:49 p.m. este lunes por Anthony Novoa, titular de la Comisión de Economía, se propuso que el bono sea de S/200; mientras que en el último dictamen de proyecto presentado hoy en la mañana, se pedía una bonificación de 30%. Sin embargo, el pleno de este martes se interrumpió para elaborar un nuevo dictamen.

Congreso lleva más de 25 días sin lograr consenso sobre la Ley Agraria. (Foto: AFP)

LAS PROPUESTAS DEL SECTOR

La definición del monto del bono es “como una negociación a nivel de rama de actividad”, explica Ávalos, tras indicar que no existe alguna fórmula técnica para su determinación. Castillo también recalca que esta bonificación no es comparable con otros conceptos como el de la gratificación o la asignación familiar y es en principio “un paliativo a medias a la propuestas para el pago agrario”.

“Es algo como sucede en el sector construcción. Más que una ley, parece una negociación colectiva, donde el Estado busca satisfacer las necesidades de todas las partes”, dice Ávalos.

En la presentación oficial del Ejecutivo sobre su propuesta para la nueva Ley Agraria, se planteó otorgar un bono de 20% de concepto no remunerativo sobre el jornal diario de los trabajadores. Ello significaría un incremento de S/39 a S/45 en los ingresos diarios, detalló la propuesta.

En tanto, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), había ofrecido que el pago sea del 15%. De hecho, consideraron que si bien el bono de 20% no remunerativo es más cercano a lo que estaban dispuestos a otorgar, sigue siendo un monto alto, sobre todo para empresas pequeñas que podrían caer en situaciones de inviabilidad.

Por parte de los trabajadores, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), presentó una propuesta al Congreso para que la bonificación sea del 50% y tenga impacto remunerativo (es decir incida en el cálculo de los demás beneficios laborales).

LOS RIESGOS

De no encontrar un punto medio realista tanto para la BETA como para la remuneración básica se podrían elevar los costos a las empresas formales que no puedan asumir dichos pagos y migren a la informalidad, explica Ávalos, de Payet.

“El problema del sector es que hay empresas que sí cumplen con las normas y otras que no porque prefieren la informalidad. En vez de derogar normas, se debe promover la fiscalización laboral en el sector para detectar a las empresas que no cumplen con la ley y promover la negociación colectiva en el sector, la cual no se ha contemplado en la ley”, comenta Castillo.