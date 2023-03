El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX estimó que los despachos agrarios peruanos (tradicionales y no tradicionales) superarían este 2023 los US$ 10 mil 100 millones en un escenario pesimista o los US$ 10 mil 400 millones en otro positivo, pero dependerá de algunos factores externos e internos.

En la reunión del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de ADEX, el director del CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela, indicó que el desempeño de este sector, que podría crecer entre 2% y 5%, será influenciado en especial por la evolución de la crisis interna en el país y el comportamiento económico de los principales socios comerciales.

“También dependerá de la mejora de las condiciones del sector productivo y el destrabe de inversiones vitales para la agroindustria, la cotización internacional de los productos líderes exportados y el acceso a los fertilizantes útiles para asegurar la producción nacional”, explicó.

LEE TAMBIÉN | IPE: Arándanos rumbo a convertirse en primer cultivo agroexportador

En esa línea, mencionó otros factores, como la posible desaceleración del PBI y el comercio global.

“El crecimiento económico peruano se desacelerará este 2023, y esa tasa no solamente es influenciada por riesgos externos, sino también por internos tales como los conflictos sociales, la inestabilidad política, el deterioro de expectativas, la corrupción y otros”, agregó.

No obstante, mantuvo su optimismo pues las agroexportaciones, si bien no llegaron a los US$ 10 mil millones en el 2022, sumaron más de US$ 9 mil 876 millones 453 mil, lo que significó un incremento de 12,6% en comparación al 2021 (US$ 8 mil 767 millones 501 mil), logrando un nuevo récord histórico y demostrando su resiliencia frente a diversas circunstancias como la pandemia o la crisis interna.

En detalle

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos agrarios primarios sumaron el año pasado US$ 1.349 millones, consiguiendo un alza de 57,3% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 857 millones 718 mil).

Su partida N° 1 fue el café sin descafeinar ni tostar con US$ 1.231 millones, reflejando un incremento de 60,6% y acumulando el 91,2% del total. Le siguieron demás azúcares de caña y remolacha refinados en estado sólido y demás azúcares de caña. Sus mercados líderes fueron EE.UU., Alemania, Bélgica, Colombia, Suecia, Canadá e Italia.

Por otra parte, los envíos agroindustriales alcanzaron los US$ 8 mil 527 millones, mostrando un aumento de 7,8% respecto al mismo periodo del 2021. Sus productos más importantes fueron los arándanos (incremento de 15,2%), las uvas (8,9%) y las paltas (-11,7%), que de forma conjunta concentraron el 42.5% del total agro no tradicional.

La oferta llegó prioritariamente a EE.UU. (US$ 3 mil 092 millones) con una participación del 36,3% y una evolución de 14%, seguido de Países Bajos, España, Ecuador, China, Chile, Reino Unido, México, Hong Kong, Colombia, entre otros.