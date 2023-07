“¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo?” (Lucas 6:37-42). Palabras sensatas.

Hace algunas semanas se divulgaron declaraciones del viceministro de Electricidad (Diario Gestión). Advertía la existencia de problemas asociados al poder de mercado de algunos agentes que terminaban elevando el nivel de los precios de la electricidad. “El mercado regulado tiene precios tan altos porque hay un poder de dominio de tres o cuatro grandes generadoras, que ejercen un poder oligopólico, que han estado aplicando una estrategia que se denomina poder de dominio de mercado y pueden influir en los precios”, mencionó.

A decir del entrevistado, nadie se estaría encargando de atender ese problema. El mercado sería muy complejo e Indecopi -institución a cargo de controlar las acciones anticompetitivas o monopólicas- se encontraría fuera del sector. Se sugería ampliar las funciones del Osinergmin para que pase a controlar el ejercicio del poder de mercado en este sector (“es la entidad más capacitada para ejercer esa función”). Anunció la presentación de un proyecto.

Dejando de lado el diagnóstico sobre lo que sucede en el mercado, resulta positiva la preocupación del ministerio respecto a los problemas de competencia y ejercicio del poder de mercado en la industria eléctrica. Pueden hacerse varios ajustes regulatorios para mejorar el entorno de competencia en esa industria, por ejemplo, la separación de la actividad de distribución y comercialización o la apertura de datos de clientes por las distribuidoras. La lista es larga.

No parece muy justo el comentario respecto al papel jugado por Indecopi. Si algún sector conoce bien Indecopi es el eléctrico. Viene revisando concentraciones empresariales que afectan este sector desde 1997. Ha condicionado tres operaciones que representaban riesgos para la competencia. Últimamente ha sancionado prácticas de abuso de posición de dominio desarrolladas por distribuidoras que obstruían la competencia. A juzgar por la evidencia, nada indicaría una falta de capacidad para atender estos asuntos o la necesidad de un cambio. Por lo demás, Osinegmin ya tiene bastantes problemas que atender.

Donde hay que mirar es en casa. El ministerio tiene pendiente culminar la regulación del artículo 122 de la Ley de Concesiones Eléctricas referida a los procesos de integración de actividades en la industria eléctrica. Existen operaciones de integración (vía adquisición de proyectos o crecimiento propio) que por su naturaleza no pasan revisión por Indecopi. Deben ser evaluados por el ministerio a través de un procedimiento que no ha sido aprobado. Aquí hay una “coladera” por dónde podrían estar pasando operaciones que impactan en la competencia y que no están siendo supervisadas. “Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.” Así termina la cita bíblica.