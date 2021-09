Conforme a los criterios de Saber más

En entrevista, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), Aldo Defilippi, brinda detalles del encuentro entre los empresarios y el presidente Pedro Castillo. En reunión, se le alcanzó al Gobierno la preocupación del sector privado por las contradicciones entre el Ejecutivo y miembros del partido Perú Libre.

Asimismo, en respuesta a El Comercio, el Ministerio de Economía precisa que el compromiso hecho por el ministro Pedro Francke fue el de continuar con la agenda que trazó el Gobierno ante el Congreso; en la cual no está considerada la Asamblea Constituyente.

— ¿Qué mensaje llevó el presidente Castillo a la reunión que sostuvo con los inversionistas?

Yo pienso que hay que felicitar al presidente y a los cuatro ministros que lo acompañan, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía, el ministro de Comercio Exterior y el ministro de Salud por esta gira en los Estados Unidos. Creo que era una muy buena oportunidad como para poder presentar al país. Nosotros hemos hecho dos eventos empresariales muy importantes, el primero fue una cena que hicimos el día domingo donde estuvieron presidente los cuatro ministros que te mencionaba, algunos embajadores que los acompañaban y 24 empresarios de distintas nacionalidades principalmente americanos, aunque no todos, pero que tienen las mayores inversiones en el país.

— ¿A qué sectores están vinculados los empresarios asistentes?

Eran las cabezas de los principales inversionistas en el país. Te hablo de Angloamerican, Newmont, Pfizer, Microsoft, Citibank...no quiero olvidarme de alguien para que no se vaya a ofender. Realmente eran personas de muy alto de muy alto nivel y que a pesar del corto tiempo que tuvimos para la organización de este evento han volado de diferentes lugares especialmente para poder estar con el presidente.

— ¿A qué se refirió el presidente en su discurso?

El presidente resaltó las brechas existentes en salud, en educación y en infraestructura. Reconoció que sin inversión privada esas brechas no pueden cerrarse. Dijo de que ya en periodo electoral había pasado y que por lo tanto expresaban la necesidad de que trabajáramos todos juntos. Ofreció mantener reglas de juego estables, el Estado de Derecho, que la empresariado deje la desconfianza que este gobierno apoyará a las inversiones transparentes. Fue un mensaje totalmente compartido por el empresariado que no deja de reconocer que estos problemas han existido en el Perú.

— ¿Qué le solicitaron ustedes?

Le insistimos en la importancia de que se mantenga la confianza y el Estado de Derecho. Que muchas veces, pese a haber recursos, los diferentes estamentos del gobierno tanto nacional como regional y provincial no han cumplido con su parte y que no han sabido utilizar bien los recursos. No podemos dejar de reconocer que ha habido corrupción en algunos empresarios también, pero que evidentemente los empresarios que están sentados en esa mesa eran empresarios formales.

— ¿Se le pidió referirse a la Asamblea Constituyente?

Yo en mi discurso manifesté que teníamos una gran preocupación por ese tema. Una Asamblea Constituyente puede paralizar por completo durante mucho tiempo toda la actividad económica en particular las inversiones. En esa reunión en realidad, el presidente no tocó ese aspecto de la Asamblea Constituyente sin embargo en una segunda reunión, el ministro economía fue muy claro en expresar que la Asamblea Constituyente no estaba entre los planes del Ejecutivo.

— Sin embargo, Perú Libre sí ha presentado un proyecto de ley en esa línea. ¿Cómo toman ustedes esta diferencia estos mensajes?

Nosotros mencionamos que existía mucha preocupación entre las discrepancias que se dan entre algunos representantes del gobierno y miembros del partido. Yo creo de que este es un tema que afecta tremendamente la confianza porque de qué sirve haber ganado el espacio que hemos ganado frente a la comunidad internacional, con las visitas a los organismos internacionales y a las reuniones con empresarios, si se presentan las críticas que se han presentado. Esto termina siendo una crítica al mismo presidente y genera mucha desconfianza. Al final, es el presidente es el presidente y el que debe tomar las decisiones. Entonces yo veo que el presidente ha tenido un gesto muy importante al decidir reunirse con los organismos internacionales y con el empresariado. Dependerá de que ponga en práctica estos ofrecimientos y que las demás autoridades se alineen de forma tal de poder subsanar los problemas de la pandemia.

— ¿Qué hechos concretos esperan, entonces?

Si el presidente dice que va a hacer algo y pone su palabra ante los inversionistas, evidentemente tenemos que creerle. Lo que corresponde ahora es que ponga en práctica lo que ha dicho.

— Se lo consulto porque hoy las expectativas empresariales sondeadas por el BCR se encuentran en terreno pesimista. Entiendo que, ante ello, están esperando hechos concretos de confianza.

Sin lugar a dudas. Cuando tú preguntas a los empresarios si van a contratar o si van a invertir, los resultados no son muy favorables. ¿A qué se debe eso? a que hay desconfianza, pero el presidente Castillo ha ofrecido estabilidad.

— Hace unas horas, en su mensaje en la OEA, el presidente Castillo se ha referido a un nuevo pacto social para asegurar la gobernabilidad democrática. ¿Cómo toman este mensaje que dejaría entrever un cambio constitucional?

Cuando el presidente dice que la campaña ya terminó y que ahora tenemos que terminar todos juntos trabajar todos juntos por el país, yo entiendo que está haciendo un llamado al empresariado para que también invierta en la solución de estos problemas. Evidentemente el empresariado -que tiene oportunidades de invertir en muchos otros países- continuará invirtiendo en el Perú en la medida en que estos ofrecimientos del presidente se lleven a la práctica.

— ¿Qué se les ha dicho sobre la continuidad de Julio Velarde en el BCR?

No hubo una respuesta, pero tampoco esperábamos que lo hiciera. Supongo que es un tema que tendrá que tratar con el propio ministro de Economía. No era el momento como para decirnos que sí o que no lo iba a mantener.

— ¿Y cómo toma usted las decisiones del Gobierno por nombrar a personas sin un perfil idóneo para algunas instituciones? Vimos recientemente los cuestionamientos a los nombramientos en Indecopi.

No me quiero referir a un caso en específico, pero creo que en términos generales hay que buscar a personas más idóneas. Y cuando digo idóneas para los cargos me refiero a su calidad ética, moral, preparación, conocimiento del tema. Y creo que hay muchos casos en los cuales no se han cumplido con estos requisitos. Eso es uno de los aspectos que también genera mucha incertidumbre. Pero no me cabe duda que con la voluntad del presidente de disminuir la incertidumbre, se irá corrigiendo. Soy una persona optimista y si el presidente ofrece que va a brindar estabilidad y que va a reducir la incertidumbre, tengo que creerle. Pero, por supuesto, quiero ver que eso se lleve a la práctica.

— El Congreso ya ha presentado un proyecto de ley que busca eliminar los contratos ley. ¿Qué tanto pesa el empresariado este tipo de iniciativas al momento de evaluar sus inversiones?

Los contratos de ley en una economía donde hay incertidumbre son fundamentales para calmar esa incertidumbre. En particular, cuando las inversiones pueden irse a cualquier otro lado. Así que el Congreso también debe cumplir con ese rol de generar estabilidad.

Desde el MEF

En respuesta a El Comercio, el Ministerio de Economía precisó en qué circunstancia el ministro Pedro Francke se refirió a la no inclusión de la Asamblea Constituyente en la agenda del Gobierno.

“En la reunión con los empresarios de la Cámara Americana y AmCham Perú, en Washington DC, el ministro Pedro Francke señaló que la política y las principales medidas del gobierno son las que presentó el premier Guido Bellido, junto a los ministros, en el Congreso de la República, conforme lo dispone el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. Las mismas que fueron presentadas también por escrito, conforme lo estipula reglamento del Congreso de la República (art 82). En ese documento, presentado por escrito, no se hace referencia a la asamblea constituyente como parte de la política general de gobierno”, precisó el ministerio.

Asimismo, el ministerio señaló que el mensaje del MEF en dicha reunión fue el de “un compromiso por continuar con una política económica ordenada, fiscalmente responsable y con un importante componente orientado a reducir brechas sociales”.

“Como lo ha señalado el presidente Castillo, el país respeta y promueve el desarrollo de las inversiones en el país, las puertas están abiertas, y el llamado es a invertir con confianza, con reglas claras y respetando los derechos de los peruanos”, remarca el MEF.