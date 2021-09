Conforme a los criterios de Saber más

El gobierno peruano ha invitado a las empresas mineras a invertir en el Perú bajo el concepto de ‘rentabilidad social’. “Si cumplen, van a tener todo nuestro apoyo”, remarcó el mandatario en su mensaje de 28 de Julio.

Para muchos en el Perú no queda claro que significa ese concepto. Pero los profesionales mineros lo tienen claro: “La minería de Perú ya viene haciendo rentabilidad social”, remarcó Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, en el congreso virtual Rumbo a Perumin.

El empresario reiteró que esta es una práctica habitual en muchas empresas mineras, pero que estas no han sabido, quizás, transmitir.

“En el caso de Buenaventura, hemos llegado a la conclusión de que lo que tiene que haber no es solamente ‘responsabilidad social empresarial’, tiene que haber ‘responsabilidad social compartida’, donde la empresa es parte del desarrollo sostenible de la región”, dijo.

Precisó que esto descarta el concepto antiguo de responsabilidad social, donde “la empresa estaba al centro y todos nos miraban como los que debíamos solucionar los problemas de todo el mundo”.

En vez de eso, dijo, se trata ahora de trabajar conjuntamente entre los tres estamentos: las empresas privadas, a las que corresponde “invertir de forma eficiente y responsable”, las comunidades campesinas y el Estado, como responsable de distribuir las riquezas y proveedor de servicios básicos.

“Eso significa no más monumentos a la maca, no más monumentos al sombrero, no más obras que no benefician a la población: comencemos por agua y desagüe e infraestructura básica”, dijo.

Explicó que la rentabilidad social, en el caso específico de Buenaventura, se refleja en la creación de mano de obra, el 62% de la cual proviene de las regiones en donde desarrolla actividad minera.

También en la compra de bienes y servicios a proveedores locales (S/130 millones), en la construcción de embalses para almacenar agua en época de lluvias, así como en el soporte técnico y financiero a la Universidad para el Desarrollo Andino, en el área de influencia de la mina Julcani (Huancavelica), la cual es la primera casa de estudios en impartir educación bilingüe quechua-castellano en el Perú.

