- El 2024 se posiciona como un año todavía de incertidumbre, pero para el sector financiero, ¿qué previsiones están viendo para el próximo año?

El sector financiero es sumamente sólido en el Perú. Tenemos una SBS y un Banco Central de Reserva que siempre acompañan al sector financiero justamente para que sea un sector financiero sano. Y como segundo concepto es que el sector financiero también actúa siempre de manera proactiva. En general todas las instituciones financieras lo que han hecho es evaluar sus portafolios de crédito, ver qué clientes pueden estar más expuestos a un eventual Fenómeno de El Niño y acercarse justamente a sus clientes para poder estar del lado de ellos dándoles facilidades para que puedan capear ese temporal de mejor manera, ya sea con financiamientos para mejorar sus activos preparándose para el Fenómeno de El Niño o con capital de trabajo en el contexto de que en algunos casos los períodos de cobranza se pueden también prolongar, entonces pueden haber necesidades también de flujo de caja y para eso el sector financiero también se hace. de esos clientes

- En el 2024, ante la legada de un El Niño fuerte reprogramar créditos podría volver a ocurrir?

Eventualmente puede volver a ocurrir y en ese sentido el sector financiero tiene experiencia, ya hemos pasado lamentablemente otros episodios serios de fenómenos naturales como el Yaku, por ejemplo, o también la crisis política que hubo hace un año, entonces estos 12 meses están siendo bastante retadores. Sin embargo, tanto el gobierno con estos programas de reprogramación como el sector financiero estamos preparados para poder responder a la altura.

- ¿La morosidad ha logrado bajar en el sistema?¿En qué nivel se encuentra en este momento la morosidad?

Se ha incrementado. Estamos más o menos en cifras al doble del año pasado, pero no son alarmantes.

- Pero, ante las contingencias que se podrían presentar en el 2024, ¿todavía no podemos hablar de que la mora va a volver a niveles anteriores?

Yo creo que a partir del próximo año, una vez que tengamos ya más claridad del impacto del Fenómeno de El Niño, hay especialistas que hablan de lluvias intensas y hay otros que hablan de sequías. Ambos hablan de escenarios completamente distintos y que pueden afectar de manera diferente. Pero fuera de ello tanto por el lado del gobierno como por el sector financiero también estamos listos para responder.

- Hablemos de la Ley de topes, que es también un tema muy importante en el sector, sobre todo por los impactos que ha generado. Asbanc tiene una posición clara sobre el tema, pero ya habiendo pasado cierto tiempo de haberse puesto en vigencia esta Ley, ¿cuáles son los impactos que está teniendo en el sistema y en la inclusión financiera?

Es un impacto realmente negativo. Nosotros consideramos que leyes como esa son perjudiciales para todos los ciudadanos, lo que ha conseguido esa ley es básicamente excluir. El Banco Central de Reserva estimaba que eran más de 250.000 personas que habían quedado excluidas del sector financiero formal, producto del tope porque lo que ocurre es que en general sector financiero atiende diferentes segmentos de la población y hay segmentos que, por el riesgo y por la carga operativa que implica atenderlos, son más costosos.

Miguel Vargas, gerente general de la Asociación de Bancos del Perú. (Foto: Asbanc)

Cuando tú pones un tope a la tasa de interés, lo que haces es que ya imposibilita que el sector financiero pueda atender a ese sector porque no alcanzan los costos para llegar ahí y termina yendo al mercado informal , entonces lo único que hace esta ley de tope de tasas es alimentar al sector financiero informal, estamos alimentando al ‘gota a gota’. Estamos incrementando la actividad delincuencial y no solo eso sino también encareciendo el crédito a ciudadanos en el sector financiero formal. La última actualización de tasa está alrededor de 100% y en el sector informal las tasas son de 500%. No solo es más caro , además está aumentando la delincuencia y exponiendo a los ciudadanos. Se debe eliminar de raíz.

- ¿Se ha hablado de eso en el Legislativo?

Sí, muchas veces. De hecho cuando se estaba planteando esta ley de hecho el BCR nos pronunciamos en contra pero, lamentablemente, no fuimos escuchados y también ya más de dos años después estamos viendo los impactos tan perjudiciales.

- La motivación del Congreso era regular las tasas para que no sean, a entender del Congreso, excesivas, ¿pero es realmente este el efecto que ha tenido más allá de lo que ya hemos conversado?

No, entendemos que efectivamente el argumento que se que se expuso en ese momento has mencionado regular tasas para que fue que sean más bajas para los ciudadanos, pero tú no puedes regular precios. Lo único que haces es ficticiamente poner un precio y lo que estás haciendo es que la entidad financiera, como ya no puede prestar y cubrir los costos que le implican ese tipo de crédito, simplemente ya no puede llegar a ese sector. Entonces lo que ha generado es el efecto contrario, entendemos que pueden haber muchas veces buenas voluntades de parte del Congreso, suena bien, pero hay que escuchar la opinión técnica y razonar si realmente luego de esa opinión técnica, vale la pena implementar esa medida o no. En este caso, la evidencia nos demuestra que ha sido muy perjudicial.

"El sector financiero antes no podía tener esa visibilidad, pero con el registro de las transacciones [de las billeteras digitales] que hay , ya tienen esa visibilidad del flujo que maneja esa persona y así puede acceder a un crédito a muy buenas tasas".

- Hablemos ahora de la interoperabilidad, es un proceso que estamos viendo en marcha, que ya ha mostrado ciertos beneficios, pero que todavía tiene unos plazos o metas que cumplir, ¿qué tan ambicioso es y qué tanto impacto puede tener para temas como la inclusión?

La interoperabilidad es una cosa maravillosa realmente porque esta posibilidad ha dado mayor acceso a los ciudadanos al sistema financiero, el uso de las billeteras digitales en particular ha permitido incluir a gente que antes estaba afuera del sistema y que no era visible. Nosotros desde la Asociación de Bancos hace más de dos años, en plena pandemia, hicimos un proyecto con las tres billeteras digitales y fuimos a los principales mercados de abasto de todo el país. Más del 80% de los mercados de abasto de todo el país entraba en este proyecto y pudimos ver el impacto que esto genera. Las caseras del mercado, que veían un poco de confianza al comienzo, no sabían cómo funcionaba y finalmente terminaron adoptándola y vieron los beneficios. Ellas ahora pueden acceder a un sistema financiero formal porque no solamente tiene una herramienta muy útil para su transacciones diarias y vemos que se usan en todo contexto, para pagar un taxi, para el comercio ambulatorio, para ir al mercado. Y no solo en términos de seguridad también es muy potente, sino que da visibilidad no a las operaciones que hace en un mercado.

El sector financiero antes no podía tener esa visibilidad, pero con el registro de las transacciones que hay entonces ya hay visibilidad del flujo que maneja esa persona y puede acceder a un crédito a muy buenas tasas . Y la prioridad va en ese sentido. Ya no necesitas muchos QR , con uno se hacen transacciones seguras, puedes transferir con cero costo de forma inmediata. Está teniendo un impacto sumamente positivo.

Te contamos cómo se envía dinero de Yape a Plin, y en qué consiste la interoperabilidad entre ambas billeteras digitales. (Foto: Scotiabank)

- En la parte del QR es un tema pendiente, ¿Qué está faltando?

Todavía ha habido alguna demora en terminar de implementar el QR para la interoperabilidad pero está dentro de los plazos, demoró un poco más de lo previsto. Pero, sin duda, este año se va a cerrar esa parte, la interoperabilidad plena del sistema.

- ¿Y ahí cuál es la estrategia? ¿qué es lo que está generando demoras?

Lo que se está haciendo es que todos los QR puedan ser leídos. Se uniformiza el lenguaje para que pueda seguir interpretado por el dispositivo celular, igual cada entidad mantiene su QR, pero tú con tu celular puedes leer cualquiera de ellos.

- A nivel de seguridad, ¿qué está haciendo Asbanc para reforzar la seguridad en el sistema bancario?

Eso me da pie a hablar de educación financiera. Vamos en dos frentes. Son más de 160 mil chicos de escuelas secundarias y 3 mil maestros que están recibiendo educación financiera de calidad para su vida en tres regiones. No se trata solo del acceso al sistema financiero sino que sea con conocimiento para utilizarlo de la mejor manera y darle a los ciudadanos esas competencias financieras para su vida.. Está claramente demostrado que tener educación financiera tiene impacto grande en el bienestar de las personas. Hicimos una evaluación de Impacto con el BID, los chicos que recibieron educación financiera frente a otros que no. Por ocho años se siguió, vimos que quienes recibieron son más prósperos y manejan mejor sus ahorros y cuando acceden al sistema financiero tienen menor morosidad. La inclusión es sumamente importante.

Y para los que no llevamos cursos de educación financiera, tenemos un programa de Finanzas al toque para finanzas para emprendedores, para el hogar y seguridad. Conocer la forma más adecuada de usar los dispositivos para evitar los fraudes.

- ¿Cómo hacer frente a los ciberdelincuentes que están proliferando más y algunas de las medidas que se evaluaban en el Congreso era hacer ciber patrullaje, ¿tú ves que estas medidas son apropiadas?, ¿cómo podemos enfrentar la ciberdelincuencia de una manera más activa antes de que suceda?

Es un tema preventivo. Estamos dos actores fundamentales, no, el primer actor es el sistema financiero, que invierte grandes recursos para poder tener sus sistemas fortalecidos y preparados para los fraudes. Ese es un primer frente, pero el otro frente quizá más importante que el anterior, somos nosotros los ciudadanos, cómo utilizamos adecuadamente las herramientas financieras, cómo estamos mucho más alertas a una llamada que puede ser de un deseo delincuente o cubrir nuestra clave secreta el momento de hacer una operación, no compartirla, son totalmente recomendaciones sencillas pero que muchas veces los ciudadanos no tomamos en cuenta y finalmente somos sujetos de ciberfraudes.

Yo creo, por eso, que es sumamente importante es la educación no solamente financiera sino también preventiva en temas de seguridad y en ellos estamos trabajando.

Impacto de rebaja de tasas en los créditos de consumo e hipotecarios

Además, también conversamos con el ejecutivo respecto al impacto de las rebajas de las tasas de interés por parte del Banco de Reserva del Perú (BCRP) en los créditos que toman los peruanos y peruanas. Para Vargas, este ajuste se está reflejando en el corto plazo en los créditos de consumo, pero no de igual manera en el caso de los créditos hipotecarios, ya que estos créditos podrán demorar más.

Al ser créditos a largo plazo, explica, este segmento de créditos demorará más en sentir el impacto de esta baja de tasas. Pero asegura que aunque demore un poco más, de todas maneras se va a ver ese efecto. “ Yo creo que se verá en el segundo o tercer trimestre del otro año”, sostuvo el ejecutivo de Asbanc, esta vez, en InPerú Huancayo.

Foto: Andina

A su vez, comentó también que ve muy posible que, dado el contexto del país, el BCR pueda hacer un ajuste más este año, en diciembre, o tras el Fenómeno de El Niño (FEN), que se prevé tome fuerza en el verano del 2024. Esto debido a que con un evento climatológico como este, se necesitará activar la economía con créditos.

Mirando hacia el FEN, estima que los actores que más se verán afectados y requerirán ayuda por parte de las entidades financieras, son el sector agro, comercial y las micro y pequeñas empresas, que hoy en día se encuentran más vulnerables a los embates del fenómeno.

Al cierre de este año, estima que las colocaciones en el sistema financiero cierren con un crecimiento similar que el año pasado, alrededor de un 5%. “Estamos por encima de las cifras previo a la pandemia”.