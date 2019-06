Azteca acumuló varios incumplimientos de contrato durante el 2018

Azteca, operador de la Red Dorsal, ha presentado unas 200 interrupciones del servicio en el 2018 y al menos una decena de cortes de fibra que no se resolvieron en el plazo previsto.

Además se encontraron en un trimestre hasta 25 pruebas de latencia (velocidad de respuesta superior a los 30 milisegundos) fuera del valor permitido.

Así lo establecen los reportes de evaluación trimestral remitidos por el Osiptel al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a los cuales tuvo acceso El Comercio a través del proceso de Transparencia Ciudadana.

En total los reportes muestran que hubo más de 6.500 incidentes por averías, tanto de cortes de fibra como algunas fallas en equipos. Además se establece que se incumplió el contrato en varios aspectos: mantener la temperatura adecuada en los equipos, cortes de la señal, tomarse mayor tiempo del debido para reparar y latencia mayor de la permitida. Dichas faltas han originado el inicio de procesos sancionadores por parte del Osiptel (hasta 350 UIT por cada falta trimestral).

Imagenes de los informes presentados por Osiptel sobre evaluación del servicio de Azteca.

El especialista Alejandro Jiménez, ex gerente de Osiptel, considera que estas cifras de averías para una red como la de Azteca (a nivel nacional y con penetracion capilar) no son exageradas y pueden estar dentro de lo normal. Sin embargo, lo que no es saludable ni legal es tomarse más tiempo del debido en solucionarlas y fallar en la latencia de red. "Eso no es normal y debe ser penalizado", dijo.

Estos problemas en el mantenimiento, según Jiménez, se explican porque Azteca se deshizo de mucho personal y con pocas manos no se logran respuestas adecuadas ni oportunas.

No son faltas que impliquen una anulación del contrato tal como fue firmado, pero sí evaluar sanciones en la medida que se haya incumplido con los niveles de servicio pactados con los clientes, añadió.

Erick Iriarte, de Iriarte & Asociados, coincide en que siempre se tendrán fallas, pero no se debe superar los máximos establecidos. Para proceder con la respectiva sanción explicó que se deberá recoger los descargos del operador y luego la autoridad pertinente determina si hubo incumplimiento penalizable.

Pero esto, aunque grave, no es el principal problema de la Red Dorsal, sino que se trata solo "de la punta del iceberg" señaló Carlos Huaman, directos de DN Consultores. Lo preocupante es mantener el modelo de negocio tal cual está y tener la red subutilizada, indicó.

RESULTADOS DEL I TRIMESTRE 2018

De acuerdo a los reportes de evaluación del Osiptel, durante el primer trimestre del 2018 se encontró que San Martín, Áncash y Piura presentaron la mayor cantidad de incidentes de corte de fibra que superaron el tiempo de reparación y que el 93% de los mismos generó interrupción del servicio.

Informaron que se dieron 1.842 incidentes, de los cuales 654 fueron en enero. Hubo 185 fallas en los equipos, de las cuales una sobrepasó el tiempo de reparación en Tacna y por tanto se incumplió contrato. Hubo 180 cortes de fibra, de los cuales tres superaron el plazo de reparación pero no originaron corte de servicio. Unos 40 implicaron corte del servicio e implicaron incumplimiento de contrato, pues no hubo eventos fortuitos extraordinarios que justifiquen lo sucedido.

Además hubo problemas en temperatura: 34% de los nodos estuvieron fuera de los rangos de temperatura y 19% fuera del rango de humedad previsto, lo cual implica incumplir el contrato. Además nueve de 52 enlaces superaron los valores de latencia promedio (30 milisegundos).

Por parte de Azteca, que facturó S/ 4,3 millones, reportó 48 interrupciones de servicio y 105 incidentes por nodos fuera de servicio (70 nodos) lo cual evidencia incumplimiento de más de una especificación técnica.



EL II SEMESTRE

El informe de Osiptel estableció que Piura y La Libertad presentan la mayor incidencia en cortes de fibra cuyo tiempo de recuperación supera los valores previstos. El 98% de los cortes generó interrupción del servicio, lo cual va contra el contrato, que exige entrega del servicio de manera continua e ininterrumpida. Azteca, se aclaró, es responsable de esto aun cuando subcontrate a terceros (Satelital Telecomunicaciones y Cymtel).

Se presentaron en total de 1.517 incidentes, de los cuales 88 fueron fallas en equipos. Una de ellas sobrepasó el tiempo de reparación aun cuando no afectó el servicio (Trujillo) e implica incumplimiento de contrato. Otros 151 incidentes fueron por corte de fibra, de las cuales dos interrupciones no fueron atendidas a tiempo y una afectó usuarios. Otros 34 cortes sí afectaron a clientes/ usuarios aunque se repararon a tiempo.

También se volvieron a presentar incumplimientos del contrato en mantenimiento de temperatura y humedad de los nodos, y 16 de 83 enlaces no cumplieron con el valor de latencia (30 milisegundos).

Azteca, que facturó S/ 3,8 millones, reportó 42 caídas o interrupciones de servicio, la mayor duro 78 horas y afectó a clientes Claro y Bitel. Osiptel estableció que se requiere hacer las correcciones respectivas. Los 72 incidentes afectaron 61 nodos y los puso fuera de servicio.



EL III TRIMESTRE6

De los 1.636 incidentes registrados, 126 fueron por fallas en los equipos. Ninguno excedió el tiempo máximo de reparaciones pero dos generaron interrupción del servicio. Otros 137 fueron por cortes de fibra. De ellos, siete incidentes en redes de agregación implicaron interrupción de la señal y afectaron a los clientes, lo que implica incumplir el contrato. Un corte en red de distribución superó el plazo para repararse, pero no se afectó el servicio y 33 se atendieron a tiempo, pero afectaron el servicio prestado.

También hubo problemas de temperatura: 46 de 103 nodos tuvieron en algún momento temperaturas fuera del rango y 32 con niveles de humedad incorrectos. Se encontró además que 21 de 69 enlaces superan el valor de latencia (30 milisegundos).

Azteca, que facturó S/ 3,7 millones con 24 clientes activos, reportó 49 interrupciones de servicio. La de mayor duración fue 22 horas en enlace de Pucallpa donde se atiende a Entel. Se afectaron 61 nodos (en la Red Dorsal hay 358 nodos) por 79 incidentes de los cuales 78 fueron cortes de fibra.

El IV TRIMESTRE

El regulador reportó el mayor volumen de incidentes del año: 2.014 . Hubo 74 casos de interrupcion de servicios, una falla en nodos que no estuvo a tiempo reparada, tal como exige el contrato, y 139 cortes de fibra por diversos motivos. Se cumplió plazo de reparación pero se interrumpió el servicio en 42 enlaces, lo cual va contra el contrato.

Azteca, con ingresos por S/3,9 millones de 26 clientes activos, reportó 106 eventos que afectaron enlaces, 12 de los cuales se justifican por estar las redes en mantenimiento. De las 63 interrupciones de servicio, la más larga fue de 22 horas en Antabamba, en donde se brinda servicios a Gilat, Bitel, Claro, Telefónica, lelitv e infinity.

También se elevaron los problemas de latencia: 25 de 132 mediciones superaron los parámetros acordados, aunque hubo 0% de pérdida de paquetes. Se encontró además que 49 de 186 nodos tuvieron algún problema de temperatura y 31 de 186 de humedad.