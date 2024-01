El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el valor de las exportaciones sumó USD 5886 millones en noviembre del 2023, mayor en 16,4% al registrado en noviembre de 2022 , debido al incremento en los embarques de cobre, oro, zinc y productos no tradicionales (químicos, mineros no metálicos y agropecuarios) y, en menor medida por un incremento de los precios de exportación (oro, cobre y productos agropecuarios no tradicionales).

A través de un reporte, el BCR precisó que el incremento de los volúmenes embarcados, que alcanza un 10%, se explica por los mayores embarques de productos tradicionales como cobre, oro, zinc y café; así como de los envíos no tradicionales con productos químicos, mineros no metálicos y agropecuarios.

“Los precios de exportación aumentaron 5,8% interanual, principalmente en el oro y el cobre, en línea con la evolución de las cotizaciones internacionales de los commodities, así como de productos agropecuarios y harina de pescado, impulsados por el impacto de las alteraciones climatológicas en la oferta de estos productos”, indicó el ente emisor.