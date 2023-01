El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el déficit fiscal descendió a 1,6% del PBI en el 2022, lo que equivale a una reducción de 0,9 puntos porcentuales del producto respecto al déficit registrado en el 2021.

La entidad indicó mediante un comunicado de prensa que la reducción del déficit fiscal obedeció al crecimiento de los ingresos corrientes del gobierno general en 12,7%, tributarios y no tributarios.

“Esto último, producto de la recuperación de la actividad económica y del efecto de los mayores precios de los principales minerales de exportación e hidrocarburos en 2021 y primeros meses de 2022, alcanzando el coeficiente ingresos corrientes a PBI un nivel de 22,1%, el más alto desde 2015″, precisa.

BCR - Resultados deficit fiscal

Indicó que los gastos no financieros del gobierno general mostraron un menor ritmo de crecimiento (6%), por el retiro del gasto de respuesta frente al Covid-19 y por reactivación, lo que se tradujo en una reducción del gasto como porcentaje del PBI a 22%.

Solo en diciembre, el sector público no financiero registró un déficit de S/ 15.021 millones, principalmente, por los menores ingresos corrientes del gobierno general en 11,2%, tanto tributarios como no tributarios. Por su parte, se registró una caída de los gastos no financieros del gobierno general en 2,6%, en particular del gobierno nacional y gobiernos regionales.

LEE TAMBIÉN | Sunat no aplicará sanciones a contribuyentes obligados a emitir guías de remisión electrónica

El BCR sostuvo que la reducción interanual de los ingresos se produce en un marco de corrección de precios de productos de exportación, a lo que se suma un menor nivel de ingresos extraordinarios, factores que se han traducido en menores ingresos por regularización, impuesto a la renta de personas jurídicas no domiciliadas y multas, IGV a las importaciones e interno, canon y regalías petroleras y gasíferas, y regalías mineras.