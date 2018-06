Se cancela paro de transportistas anunciado para mañana

El paro nacional anunciado para mañana por el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT) fue cancelado.

El gremio de transportistas de carga y pasajeros, y los representantes del Ejecutivo llegaron finalmente a un acuerdo.

El Comercio supo que el monto de la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de combustibles ascendería a 80 céntimos por galón, aproximadamente, el 53,6% de este impuesto.

"Hemos logrado una devolución. Esperamos que se concrete próximamente. [...] Nosotros pedíamos el 100%", indicó José Navarrete, vicepresidente del CNTT.

Acta de la reunión a la que tuvo acceso este Diario.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Edmer Trujillo, confirmó en conversación con RPP que el monto a devolver asciende a 53,6% del impuesto.

"Gracias al diálogo entre el @MTC_GobPeru y el gremio de transportistas, se suspende el paro nacional programado para mañana 5 de junio", precisó el sector en su cuenta oficial de Twitter.

"Esta es una restitución de una medida que ya ha estado vigente, hasta el año 2016, donde los transportistas percibían un incentivo a la formalización. Esto tuvo una complicación por el incremento del ISC, pero finalmente hemos llegado a un acuerdo. Hemos llegado a la suspensión del paro", señaló Trujillo.

El ministro agregó que las negociaciones se vienen dando hace 45 días. "Somos conscientes de los problemas que atraviesa el sector de transportistas de pasajeros y carga. Hemos tenido 14 reuniones. Hemos hablado del ISC y el tema de los peajes", mencionó.

Respecto a la revisión de los peajes solicitada por diversos transportistas, Trujillo indicó que continuarán en conversaciones para evaluar este ámbito; para lo cual ya tienen establecido un cronograma de trabajo que será publicado esta semana.

De otro lado, Navarrete, de la CNTT, explicó a El Comercio que el tema de los peajes será revisado más adelante con el Ejecutivo.

"Nos han presentado un estudio que establece lo contrario a lo que nosotros indicábamos. Se asegura que los peajes en Chile son más caros que en el Perú. Vamos a estudiar [el documento] y a seguir conversando. [Esta decisión no estará condicionada] a un anuncio de paro posterior", aseguró el dirigente.

Consultado sobre los asistentes a la reunión, aseguró que fue el ministro de Transporte quien asumió el compromiso de la devolución del ISC.

Además, explicó que el acuerdo deberá ser discutido en el Consejo de Ministros esta semana o la próxima. Posteriormente, el Ejecutivo deberá elaborar un proyecto de ley para que sea aprobado por el Congreso.

SOBRE TUESTA

Edmer Trujillo, del MTC, dijo a la radio local que sabía sobre la renuncia de David Tuesta al Ministerio de Economía y Finanzas; no obstante, dijo desconocer los motivos.

"No me corresponde evaluar a [David] Tuesta. A mí no me corresponde dar una evaluación por el desempleo. Es un excelente profesional, entregado a su trabajo", remarcó Trujillo.

Navarrete, del CNTT, mencionó que "probablemente [el ministro Tuesta renunció por el acuerdo de devolución]. Sin embargo, sabemos que renunció antes de que llegáramos a un acuerdo".



DATOS

► El viernes, la propuesta del Ejecutivo consistía en devolver el 30% de ISC. Sin embargo, el CNTT consideró que dicho porcentaje era muy bajo.

► José Navarrete, vicepresidente del CNTT, afirmó hoy por la mañana a este Diario que el gremio aceptaría hasta un 80% de devolución.