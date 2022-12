¿Qué tanto pueden hacer hoy los líderes empresariales ante la actual situación país?

Yo creo que estamos pasando por una oportunidad única de poder colaborar de una forma muy diferente. Siempre hemos trabajado cada organización muy aislada. Y hoy ya no avanzamos más en el mismo modelo de trabajo aislado. El gran cambio va a ser cómo trabajamos más juntos, entre empresas y gobierno, Gobierno y ONG, empresa y comunidades del entorno donde estamos involucrados. El gran reto es reconocer que nuestra fuerza no es cuando apenas uno es fuerte, sino cuando todos somos fuertes y para eso es necesario realmente empezar a trabajar juntos, escuchar y avanzar.

Construir desde las diferencias.

Exactamente, porque hoy vivimos en una época que en algunos años nos movemos hacia la derecha, otros años hacia la izquierda y estamos en un momento de reconocer que hay cosas buenas, de un lado y cosas buenas del otro. Lo que necesitamos es reconocer que hay diferencias, pero también hay convergencias.

¿Cómo resumiría esta idea del capitalismo consciente y como la situamos en un contexto como el peruano?

La idea del capitalismo consciente es una idea natural. En el Perú tenemos organizaciones de más de 100 años, para que una organización exista ese tiempo por lo menos algo está haciendo bien. Porque sino pierdes tus clientes, tus proveedores, tus consumidores y todo eso. Entonces hay que reconocer que algo estamos haciendo bien. Capitalismo Consciente es la intención natural de emprender, pero con propósito. Detrás de este hacer algo mejor está una intención que llamamos propósito. Y, luego, cuando empezamos vemos que necesitamos el apoyo de un cliente que cree que nuestro producto, un proveedor que realmente cree que podemos crecer juntos. Esto demuestra que necesitamos de todos para avanzar, pero que con el tiempo perdimos esta conexión porque creemos que somos más importantes. Capitalismo consciente también es crear una cultura en favor de un propósito. El ego nos quita del colectivo y nos pone al individual. El gran cambio es el cambio de liderazgo. El líder no es aquel que todos aprecian porque es muy rico. El líder es el que cuida de la gente porque la gente va a cuidar de su negocios. El líder que cuida el medio ambiente, el líder que cuida a los vecinos.

¿Cuán realista es que las empresas adopten enfoques de sostenibilidad y una visión de largo plazo, cuando lo que realmente prima en el mundo de los negocios son los enfoques de rentabilidad?

Yo creo que nuestro gran reto en la región es reconocer que para ser sostenible social y ambientalmente, primero tenemos que ser sostenibles económicamente. No puedo salir a ayudar a alguien si no me alcanza el dinero para pagar a mis proveedores, los sueldos y todo lo demás.

Hemos hablado del sector privado, ¿pero desde el público qué se puede hacer? ¿Debe haber mayor apertura al diálogo?

Yo creo que no es más del lado público o el lado privado: es el lado peruano. Si preguntamos a cualquier en la calle ‘¿te interesa ser mejor mañana frente lo que hoy tienes?” Yo creo que el 99% va a decir que sí le interesa. Yo creo que una pregunta muy importante es que cada empresario piense cuál es mi sector de actuación. Presentarnos a las comunidades del entorno porque nuestra presencia es importante y debemos reconocer que estamos haciendo un gran cambio en el mundo.