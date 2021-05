La Cámara de Comercio de Lima (CCL) pidió a las autoridades que se permita a los proveedores de alimentos el empleo de adhesivos o “stickers” con las advertencias publicitarias, en lugar de que estén impresas en el empaque.

“Es sumamente importante que los representantes del Ministerio de Salud (Minsa) autoricen de manera definitiva el uso de etiquetas autoadhesivas en productos como cereales, snacks, entre otros, que se importan y provienen de países que abastecen la región; caso contrario el Perú será el único país que generará desabastecimiento en sus puntos de venta”, advirtió el gremio empresarial.

La finalidad de la norma es poder informar a los consumidores sobre los altos contenidos en sodio, azúcares y grasas trans en los alimentos procesados.

En el caso de los productos importados, se viene cumpliendo a cabalidad mediante el empleo de estas etiquetas autoadhesivas, sin perjuicio alguno a los consumidores, por lo tanto, no tiene razón de ser que el empaque venga rotulado o impreso desde el origen con dichas advertencias, cuando la producción en el extranjero no está solamente destinada al Perú sino a otros países que no tienen dichas exigencias.

“En el caso de los alimentos nacionales, la normativa se viene cumpliendo mediante la impresión de octógonos en los empaques de los productos, y en el caso de los alimentos importados se da través de etiquetas autoadhesivas que incluyen las advertencias requeridas”, manifestó el gremio empresarial.

No obstante, la CCL observa que los supermercados nacionales vienen informando –a los proveedores de estos productos alimenticios procesados importados– que ya no recibirán los productos con etiquetas autoadhesivas con las advertencias publicitarias más allá del 30 de mayo, dado que el Minsa no ha aclarado si se permitirá el uso de etiquetas autoadhesivas.

Por tanto, la CCL precisa que, ante este contexto, el consumidor va prescindir de algunos productos importados, alimentos procesados y otros que son de suma importancia para el mercado peruano, ya que forman parte de las compras regulares de las familias.

“Los fabricantes extranjeros no cambiarán sus líneas de empacado para incluir advertencias publicitarias que solo son de exigencia en el Perú”, señaló la CCL.

