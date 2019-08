Confiep: No dudo que el Gobierno ha cedido ante Cáceres Llica sobre Tía María

La presidenta de la Confiep, María Isabel León, indicó este viernes que "no tiene dudas" de que el Gobierno de Martín Vizcarra ha cedido ante la presión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, para suspender la licencia de construcción al proyecto minero Tía María.

► Gobierno suspende licencia a proyecto minero Tía María

► Hay 4 minas en el Perú en riesgo de frenar sus operaciones



León consideró que el Ejecutivo debió dialogar con la población para levantar cualquier observación y poder "sacar adelante" el proyecto.

"No tengo duda [de que el Gobierno ha cedido ante el gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica]. Lamentablemente tengo que decir que no me deja espacio a duda", sostuvo en diálogo con este medio.

"Si el Gobierno ha dado una licencia de construcción, lo que debió suceder, si había una discrepancia, es que se sentaran en una mesa a discutirlas y tratar de levantar cualquier tipo de observación", señaló.

La presidenta de la Confiep lamentó la suspensión del proyecto y dijo creer que dicha decisión afectará a la economía, pero precisó que ello no constituye una anulación de Tía María.

"Lo que ha sucedido es que se ha suspendido, en todo caso, la licencia está suspendida por un plazo determinado hasta que, entendemos, se resuelva el problema de fondo que ha sido planteado en el recurso administrativo presentado, que no es lo mismo a anular ni a dejar sin efecto una licencia legalmente adquirida dentro del país", indicó.

Finalmente, León afirmó que el gremio empresarial considera que el Ejecutivo no debe gobernar cediendo a "las amenazas y los chantajes y la violencia en general", sino del lado de la Constitución y la ley.