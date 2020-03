Con el fin de brindarle soporte a las empresas, el presidente de la República Martín Vizcarra anunció que se ha aprobado un subsidio para que el Estado se encargue del 35% del sueldo de los trabajadores en planilla que ganen hasta S/1.500. El monto de esta medida bordearía los S/600 millones.

“Las empresas también tienen problemas porque no están trabajando ni lo harán hasta el 12 de abril. Queremos apoyar cómo las empresas hacen el esfuerzo de preservar el empleo. Se ha aprobado una [norma] que define un subsidio del Estado a la planilla de las empresas de 35% para los trabajadores que tienen un sueldo de hasta S/1.500”, dijo el mandatario en su mensaje a la nación.

IMPACTO DE LA MEDIDA

Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, señaló que lo más importante en este contexto es que el gobierno reaccione rápidamente porque “hay empresas que pueden quebrar en pocas semanas”.

En esta línea, indicó que es importante entender que “cuando se ayuda a las empresas también se está ayudando a los trabajadores”, dado que se evitan despidos.

Segura mencionó, esta medida -que demanda una suma representativa- sería un salvaguarda temporal mientras el gobierno diseña un instrumento más específico, que atienda a casos urgentes.

Por su lado, Germán Lora, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo, calificó esta medida como negativa para las entidades empleadoras. Esto, debido a la gran cantidad de empresas que ha paralizado sus actividades por el Estado de Emergencia Nacional.

Según decretos publicados por el gobierno anteriormente, todas las empresas que no pertenezcan al rubro de actividades esenciales deben parar sus operaciones. En esta línea, también se dispuso que en el caso de que las empresas no puedan adaptar las actividades de sus trabajadores al trabajo remoto deben brindarles licencias con goce de haber.

“Las empresas no están recibiendo ingresos porque están paradas. Así, se tiene un 65% del sueldo de esos trabajadores que ganan hasta S/1.500 que no lo paga nadie. Lo que demuestra esta medida es que no ayuda a las empresas”, señaló Lora.

En esta línea, Segura indicó que a fin de que no se afecte el aparato productivo del país -que tendrá una relevancia importante para la recuperación económica- deberán adoptarse medidas en el ámbito laboral (como licencias sin goce temporales), que se otorguen garantías de crédito, la prórroga de préstamos, entre otros mecanismos.

“Podría pasar que se hagan recortes de personal en las empresas y el Estado las proteja mediante otros mecanismos. El ejemplo es este. Para que las empresas no quiebren deberían poder reducir personal o acceder a garantías del banco para seguir operando. Y cuando la situación mejore se empieza a contratar, contrato a más proveedores y se reengancha toda la cadena. Pero si quiebro, ocurren despidos masivos y se incumplen varios pagos”, detalló Segura.

A esta idea se sumó Lora, agregando que el Ministerio de Trabajo les debería brindar ciertas flexibilizaciones temporales para que estas se estabilicen.

Sin embargo, considerado el panorama actual, el abogado laboralista acotó que el gobierno debería empezar a revisar los procedimientos de la suspensión perfecta de labores y del cese colectivo. “Van a ser muy necesarios”, comentó.

De otro lado, Lora también consideró poco coherente que el Estado otorgue a los trabajadores -que ya cuentan con su respectivo sueldo respaldado en el decreto de las licencias con goce de haber- la disposición del aporte mensual de su AFP y de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta por S/2.400.

“Me parece incoherente que un trabajador, que ya tiene su sueldo, tenga la posibilidad de disponer de un aporte mensual de AFP y además de liberar su CTS. ¿Qué va a hacer con ese dinero? No tiene sentido liberarlo”, remarcó.

