La exportación de maracuyá y sus derivados superarían este años los US$ 59 millones, un crecimiento de 17% respecto al 2021, lo cual se explicará por la mayor demanda global y el incremento del precio, señaló el vocero de la Mesa de Trabajo de Frutas para la Industria de la Asociación de Exportadores (ADEX), Renzo Gómez Moreno.

Indicó que la proyección es positiva gracias a la tendencia de consumo por productos saludables debido al COVID-19.

De igual manera, señaló que el mercado mundial está desabastecido y los precios siguen aumentando. “Nuestro objetivo es que el consumidor internacional no solo piense en la maracuyá, sino en la maracuyá peruana”, manifestó Gómez durante la conferencia sobre el III Congreso Internacional de Maracuyá, que se realizará el 23 y 24 de agosto en Trujillo.

Demanda global

Agregó que su grupo de trabajo busca promocionar la ‘fruta de la pasión’ como un producto rentable y sostenible por lo cual consideró necesario reforzar el trabajo público-privado a fin de lograr una oferta que satisfaga la demanda global.

“Nuestro principal competidor es Vietnam, pero atraviesa grandes problemas de producción. Por su parte, Ecuador, anteriormente líder en exportación de esta fruta, tiene alrededor del 50% de su producción dañada. Tenemos la cancha abierta para consolidarnos, debemos aprovechar este momento”, acotó.

El represente gremial mencionó que la presentación más importante es el jugo de maracuyá, cuya proyección es de US$ 35,4 millones este año, con lo que lograría una participación de alrededor de 60% del total de productos derivados de esta fruta.

Otras serían concentrado (con una proyección de US$ 12,8 millones a diciembre), pulpa (US$ 7,6 millones), fresco (US$ 900.000), néctar (US$ 700.000) y otras presentaciones (US$ 1,8 millones).

Respecto a los envíos de maracuyá fresca, Renzo Gómez precisó que es una buena oportunidad a futuro, luego de lograr una semilla pura. “La demanda mundial requiere un producto homogéneo, cuando lo tengamos competiremos en el exterior. Gracias al trabajo de la Mesa de Trabajo de Frutas para la Industria de ADEX este año empezamos a producir 100.000 plantines”, dijo.

Al respecto, el director general de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Héctor Vásquez, comentó que investigadores recolectaron más de 50 extensiones de diferentes variedades de esta fruta, a fin de evaluarlas y determinar su dulzor en grados brix, calidad de la pulpa y coloración.