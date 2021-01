En el artículo 9 sobre “Afiliación al SIUP” del proyecto, no se indica que los afiliados a las AFP puedan de manera voluntaria trasladarse al SIUP. Asimismo, la Asociación de AFP señala que eso no sería viable porque de crearse el SIUP, las AFP desaparecerían. Carmen Omonte precisó a este Diario que esos detalles se señalarían en el reglamento de la norma. En esa línea, el economista Elmer Cuba indicó que un reglamento podría aclarar algunos detalles, pero no podría cambiar la estructura de la ley.

