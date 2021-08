Conforme a los criterios de Saber más

En conversación con El Comercio, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, detalló algunas de las iniciativas que se incluirían en el paquete de facultades que se solicitará al Congreso. Como parte de ello, adelanta que para el sector minero considerarán ajustar las formas de cálculo y las tasas para los rangos altos de ganancias o de márgenes operativos.

—En la conferencia de prensa realizada esta mañana se indicó que las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) son conservadoras. ¿Podemos confiar tanto en las proyecciones de los precios de materias primas?

Si te das cuenta, los precios claves son proyecciones a la baja. Hoy tenemos precios del cobre por encima de lo que está propuesto para los próximos años. Uno podría quizás hasta pensar que van a ser lo que son ahora, pero me parece que están en línea con lo que los analistas consideran. Y, en ese sentido, son proyecciones conservadoras, realistas.

—Más allá de las materias primas, ¿las proyecciones del MMM son optimistas o conservadoras?

Son más bien realistas […] Nuestra decisión de política es plantear una serie de medidas para las cuales estamos pidiendo facultades al Congreso de la República para mejorar la recaudación tributaria. Toda esa parte de la política no está incluida en las proyecciones. Estamos proyectando sobre la base de las medidas tributarias hoy realmente existentes.

—¿Cuándo realizarán el pedido de facultades?

En las próximas semanas.

—¿Mediados de setiembre?

Segunda o tercera semana de setiembre.

—El señor Bellido mencionó en el Congreso una “contribución a las sobreganancias de empresas extractivas”. ¿Podríamos ver a fin de año esta contribución hecha realidad?

Eso va a entrar en el paquete de facultades legislativas que vamos a pedir. Desde luego, esto implica un diálogo muy intenso, abierto, franco, de concertación con el Congreso de la República, las distintas bancadas y la Comisión de Economía. El objetivo es obtener esas facultades legislativas y si las hay, el objetivo va a ser que las nuevas reglas tributarias se den este año. […] Tienes que sacar las reglas tributarias este año para que puedan aplicarse el próximo.

Cualquier tipo de modificación que nosotros hagamos, como hemos dicho reiteradamente, va a tener como objetivo mantener la competitividad de la minería. Por lo tanto, el objetivo es recaudar lo que podemos llamar sobreganancia o aquel espacio en el cual, dado los altos precios de los metales, se registren ganancias bastante grandes. Si es que los precios cayeran, no podemos gravar a la minería si eso impide su desarrollo. Hay que mantener la competitividad del sector minero, atendiendo también a los conflictos sociales.

—¿Podemos esperar otro tipo de contribución?

Vamos a ajustar las formas de cálculo y las tasas para los rangos altos de ganancias o de márgenes operativos. Este parece ser el camino más viable y más sencillo porque tenemos ya un impuesto a la renta, regalías e impuesto especial a la minería como una tríada de medidas que buscan captar la renta minera de distintas formas.

—¿Y el impuesto a la riqueza?

Se discute a nivel internacional, pero dentro de las propuestas que ha planteado el presidente Castillo no está considerado.

—¿Qué más podemos esperar del pedido de facultades en materia tributaria?

Bueno, he mencionado que hay un par de temas de modernización en términos de legislación tributaria que me parecen importantes: comercio electrónico, economía digital o renta de servicios del exterior. Nuestra legislación tributaria simplemente no está adaptada para esta nueva realidad.

También son importantes los temas relativos al medio ambiente, los impuestos verdes y el cambio climático. [También] la posibilidad del impuesto al carbono o de una estructura tributaria que favorezca que el Perú cumpla las metas que se ha planteado respecto a la reducción de emisiones de carbono.

