Conforme a los criterios de Saber más

El Gobierno presentó la mañana de ayer el proyecto de ley que detalla el presupuesto que manejará el sector público para el 2022, el mismo que considera un total de S/197.002 millones.

El monto, según se señala en el documento, equivale al 27,4% del PBI y refleja un crecimiento nominal de 7,6% frente al presupuesto del 2021. No obstante, evaluado por la distribución presupuestal por función, existen también importantes diferencias entre los presupuestos del 2022 y el 2021.

La distribución

Como en casi todos los planteamientos de presupuesto, la educación se muestra como prioridad. Así, para tal función el monto asignado asciende a S/35.758 millones e incorpora una variación nominal de 7,93% frente al presupuesto del 2021.

Resaltan el financiamiento de intervenciones y acciones pedagógicas (S/1.194 millones), el financiamiento a acciones de Gobiernos Regionales (S/692 millones), los compromisos de desempeño (S/100 millones) y el incremento de la oferta académica de pregrado en universidades públicas (S/48 millones).

Salud es en otra de las prioridades. Para el 2022, se destinan S/22.207 millones, monto que también es mayor que el del 2021 en 5,79%. Este presupuesto considera la atención de demandas remunerativas del personal de la salud. Del total, se asignan S/594 millones para el incremento remunerativo del personal de salud nombrado y S/208 millones para nuevos nombramientos.

Un sector que frente al 2021 recibe un menor presupuesto es el agropecuario. Para el 2022 se plantea una asignación de S/6.161 millones, lo que representa una reducción de 29,5% frente al presupuesto del 2021.

Comparativa del presupuesto público. (Fuente: Proyecto de ley/Infografía: Luis Huaitan)

Para el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, esa disminución no guarda relación con la propuesta política del actual gobierno. Sin embargo, la respuesta a ello puede radicar en el aumento de la reserva de contingencia, que recibe S/27.850 millones, mayor en 15% frente al 2021. “Cuando aún no se tiene definido el plan para el gasto, se pone en reserva de contingencia. La dinámica presupuestal es así”, refirió.

Por otro lado, Castilla resaltó el incremento del presupuesto para la función deuda pública. “El servicio de la deuda este año era 8% del presupuesto de apertura y para el [año] entrante está por encima de 11%. Esto te indica que recurrir a mayor deuda desplaza más espacio del presupuesto y quita recursos a otros usos”, sostuvo.

En cuanto al proyecto de Ley de Endeudamiento 2022, se observa que las propuestas de montos máximos de operaciones de endeudamiento para crédito externo es US$ 1.645 millones (superior al US$ 742 millones de la Ley de Endeudamiento 2021), mientras que para endeudamiento interno el monto máximo es S/35.116 millones (menor a los S/41.418 millones de la Ley de 2021).

En las operaciones de endeudamiento externo, se observa un fuerte incremento en el monto máximo destinado a sectores económicos y sociales (pasa de US$ 642 millones a US$ 1.200 millones) y en el apoyo a la Balanza de pagos (pasa de US$ 100 millones a US$ 445 millones).

Por nivel de gobierno

Según Henry Bances, economista de Macroconsult, el presupuesto es un reflejo de lo que ya había adelantado el gobierno. “Se observa gasto social sobre todo en salud, educación y obra pública. Algo interesante por evaluar es también las asignaciones a gobiernos subnacionales”, señaló.

Como se recuerda, es la distribución del presupuesto por niveles de gobierno donde se suele enmarcar la discusión en el Congreso de cara a aprobar los proyectos de ley de presupuesto.

En el proyecto del 2022, los gastos no financieros y previsionales son de S/98.848 millones para el gobierno nacional y S/54.580 millones para gobiernos regionales y locales.

Si bien el primero concentra aún la mayoría del presupuesto, el ministr destaca que este ha caído un 3% frente al 2021; mientras que los gobiernos subnacionales ganaron 3% anual.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

El subsidio llegará a más de 13,5 millones de peruanos que integren familias en situación de vulnerabilidad o en condiciones de pobreza. Se seguirá un cronograma para su entrega