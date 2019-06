¿Qué es y cómo funciona la balanza comercial en el Perú?

La balanza comercial de un país registra su intercambio de bienes y mercancías con el resto del mundo durante un periodo de tiempo específico. El saldo es el resultado de la diferencia entre los ingresos de divisas por exportaciones y las salidas por importaciones.

En el Perú, la información de la balanza comercial se presenta en dólares de Estados Unidos, su periodicidad de publicación es mensual y es realizada por el Banco Central de Reserva (BCR).

Dentro de las exportaciones se pueden clasificar las mercancías por grupo de productos (tradicionales, no tradicionales y otros), así como por grupos de actividades económicas. Por el lado de las importaciones, encontramos los bienes de consumo, insumos, bienes de capital y otros bienes.

Entre los bienes tradicionales exportados encontramos a los productos pesqueros, agrícolas o mineros. En los no tradicionales, las exportaciones pueden ser de textiles, químicos, maderas y papeles o minerales no metálicos.

¿CÓMO FUNCIONA?

Cuando los ingresos por exportaciones son mayores que el gasto por importaciones, se dice que hay un superávit comercial en la balanza. Esto quiere decir que el país ha logrado vender más sus productos de los que le ha comprado al resto del mundo.

Exportaciones según actividad económica (Fuente: BCR)

¿Por qué es importante este indicador? Un resultado positivo en la balanza quiere decir que el país es capaz de abastecerse y al mismo tiempo, por ejemplo, acumular las divisas internacionales necesarias para hacer frente a a sus compromisos de pago futuros con el exterior.

Por el contrario, el déficit comercial es el saldo negativo de la balanza. Esto ocurre cuando el valor de las compras (importaciones) que realiza un país es mayor al valor de sus ventas (exportaciones).

En abril, según el último reporte del BCR, el valor de las exportaciones ascendió a US$3.719 millones, menor en 2,3% con respecto al mismo mes del 2018. Asimismo, la balanza comercial registró un superávit de US$ 259 millones. Por actividad económica, aumentaron los envíos pesqueros (como harina de pescado o langostinos) en 56,2% y los agropecuarios (como paltas o manteca) en 2,3%.

Las importaciones como calzado o perfumería fueron las más adquiridas por los compradores peruanos.

En tanto, las importaciones, compuestas por bienes de consumo (duraderos y no durareros), insumos y bienes de capital, fueron de US$ 3.460 millones. Entre los bienes duraderos, al mes de abril, se registraron mayores adquisiciones de calzado y perfumería y cosméticos en US$ 4 millones con respecto al mes anterior, según el reporte del BCR.

¿De qué depende que un país llegue a un superávit o a un déficit comercial? Muchas variables pueden condicionar el resultado final de la balanza;por ejemplo, el tipo de cambio. Si en nuestro país la moneda pierde valor y se aprecia la moneda extranjera, entonces los bienes o mercancías que producimos serán más baratos para los países extranjeros con esa moneda. Ello generaría que el valor total de nuestras exportaciones tienda a aumentar, lo que mejoraría la posición en balanza comercial.

Otras variables podrían a su vez conducir a un superávit; por ejemplo, una mayor producción y un mayor precio de un bien muy demandado por el resto del mundo, como el cobre.

Por último, lo más importante para un país es la información que proporciona la balanza comercial puesto que así las autoridades podrán tomar mejores decisiones ante eventuales situaciones de riesgo para la economía.