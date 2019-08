Lima 2019: Fútbol masculino fue el deporte más apostado durante el evento

El deporte que recibió la mayor cantidad de apuestas durante los Juegos Panamericanos Lima 2019 celebrados entre el 24 de julio y el 11 de agosto fue el fútbol masculino, concentrando el 53% de las apuestas totales, según Apuesta Total.

Con respecto al fútbol masculino, la mayoría hizo sus apuestas en el Perú vs. Uruguay (39%); mientras que el Perú vs. Honduras y el Perú vs. Jamaica representaron el 26% y 20% de las apuestas en dicho deporte, según la casa de apuestas mencionada.

En tanto, la final entre Honduras vs. Argentina sumó el 15% de las apuestas.

El segundo deporte más apostado fue el voley femenino, con 22% de la torta. Le siguió el fútbol femenino, con 14%, y el voley masculino, con 6%. El balonmano y béisbol con 2% y 1%, respectivamente.

En el caso del voley femenino, el partido que enfrentó Perú y Colombia totalizó casi la mitad de las apuestas del

Los deportes que no registraron apuesta alguna fueron voley playa, waterpolo y bádminton.