La estrategia de limpieza en seco de los paneles solares de la central Rubí, ubicada en Moquegua, es una de las experiencias sostenibles que mejores resultados le vienen dando a Enel Green Power en el Perú. Según la empresa de energía, el ‘soiling’ o ensuciamiento en capas de sus paneles fotovoltaicos le exige realizar limpiezas constantes. Ante la escasez de agua en la zona, decidieron innovar.

“Normalmente necesitas el agua para limpiar y que el panel vuelva a recuperar su capacidad, su eficiencia, y que no tenga un impacto por este deterioro. Por esto comenzamos a buscar una solución que fuera sostenible en el mediano y largo plazo y comenzamos a aplicar una nueva metodología”, narra Eugenio Calderón, ‘head of power generation’ de Enel en Colombia y Perú.

Así, la empresa decidió importar equipos de limpieza para que en conjunto con el trabajo de campo se pueda remover la suciedad reduciendo el consumo de agua. “La limpieza no es con agua, sino con unas escobillas de unos equipos que importamos desde el exterior, con un tractor que también lo acondicionamos y que hace la limpieza en seco. Esto lo mecanizamos e hizo que más o menos ahorremos 1′700.000 litros de agua al año”, detalla.

En total se da mantenimiento a través de este sistema a más de 560 mil paneles ubicados en Rubí.

La medida no tiene solamente un impacto ambiental, pues también reduce los costos de operación de la empresa al no verse obligada a adquirir agua para la limpieza casi diaria. “Al no tener que comprar agua y al no tener que hacer la limpieza manual con personas que van limpiando los paneles todos los días, tienes un ahorro también relevante en términos de gastos operacionales y horas-hombre. Esto es porque necesitan menos personas ahora , [el proceso] va más automatizado”, resalta Calderón.

Esta iniciativa ganó el Premio Creatividad Empresarial en la categoría Cuidado del Medio Ambiente en el 2019. Enel ganó en la misma categoría en el 2018, pero con el compromiso medioambiental de sus centrales renovables.





Mirando hacia el futuro

En la edición del premio de este año, la empresa volvió a presentar un paquete de iniciativas buscando alzar el trofeo nuevamente. Sin embargo, más allá del reconocimiento, Calderón afirma que la innovación siempre es un objetivo para la compañía. Y es que, en más de una ocasión las centrales solares se encuentran en zonas de difícil acceso, lo que obliga a buscar eficiencias.

“En el Perú nos enfrentamos con muchas realidades de infraestructura. Nuestras plantas de generación siempre están en lugares complicados en términos de acceso o disponibilidad. Entonces estamos buscando que la innovación se incorpore en nuestro trabajo del día a día”, resalta.

En adelante, este proyecto servirá para Enel internacionalmente, pues la sucursal peruana ha compartido la experiencia a nivel interno y fue considerada como parte del catálogo de iniciativas sostenibles de la empresa. De esta manera, las medidas adoptadas quedan como una experiencia para inspirar a nuevas innovaciones.

“A nivel interno tenemos un catálogo de iniciativas sostenibles [...] entonces todos nuestros compañeros en Perú o en Chile, Colombia o cualquier país pueden verificar esta iniciativa que hemos implementado y si cumple con las características socioambientales, la pueden aplicar en sus países”, finaliza.

