En su cuarta jornada consecutiva con tendencia a la baja, el precio del dólar cerró ayer en S/3,975. Dicha cotización se convierte en el nivel más bajo en tres meses desde el pasado 13 de julio, cuando cerró en S/3,997.

Asimismo, el cierre de ayer representa un retroceso de 1,61% frente a su resultado de la jornada previa y la primera vez en poco más de dos meses que el dólar cierra por debajo de los S/4.

Además, el Banco Central de Reserva (BCR) solo intervino con la colocación de certificados de depósitos reajustables (CDR) por S/200 millones.

Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, recuerda que el cambio en la tendencia de la cotización comenzó tras los cambios aplicados por el Gobierno en el actual Gabinete. Ello redujo el ruido político en el escenario interno.

Sin embargo, existen otros factores que están llevando a la baja la cotización. “La subida del precio del cobre que está en US$4,50 por libra. Nosotros somos exportadores de cobre. Cada vez que sube su cotización, entran más dólares al Perú y empujan el tipo de cambio a la baja”, comentó.

A ello se suma la menor demanda de dólares por corporativos ante la percepción de un riesgo más moderado. Sin embargo, para Patricia Lengua, profesora investigadora de la Facultad de Economía de la UPC, no se puede descartar que el dólar retome el alza.

“Esta caída probablemente se pueda seguir observando en la semana. Sin embargo, si uno ve la foto completa, no todos los mensajes son claros. Sigue persistiendo el riesgo de que las reglas de juego dentro de la economía pudieran cambiar. No queda claro el tema de persistir con la idea de la asamblea constituyente. Se ha dicho que en el corto plazo no es prioridad, pero luego ¿qué pasaría? No dan mensajes muy claros”, comentó.

Según Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú, el impacto inmediato de un menor tipo de cambio está sobre los productos importados. Ello, a su vez, también tiene efectos sobre la inflación.

“A corto plazo, son los bienes y servicios que se tranzan en dólares los que generarán menor presión sobre la inflación. Por ejemplo, servicios como los alquileres”, explica.

No obstante, Perea sí considera que es muy pronto para afirmar que se ha contenido la volatilidad cambiaria. “Ese efecto todavía se verá más adelante. Aún se percibe un mercado muy atento a las señales y a las declaraciones”, refirió.

