Según último informe de morosidad presentado por Equifax y Emprende UP, las microempresas figuran como uno de los sectores de mayor participación dentro del grupo moroso con casi 26%. Sobre esta situación, Percy Krapp, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, asegura que, debido a la pandemia, muchos emprendedores no han podido cumplir con sus objetivos de pago porque no han podido ahorrar para ello.

“En tiempos normales los microempresarios van de campaña en campaña, eso genera sus ingresos y, de acuerdo con esas expectativas de venta, es que se financian. Pero hemos visto desde marzo del 2020 que ahora lo hacen para sobrevivir. Obviamente es importante no romper con la cadena de pago y ahí algo se ha aportado con los programas de financiamiento”, agregó.

Para Krapp, “lo que hemos visto en los meses pasados es que, aquellos que tuvieron créditos han tenido que refinanciarse porque no cumplieron con sus expectativas de crecimiento de mercado y eso se va a seguir dando, es un problema serio que está teniendo soluciones solo a corto plazo”, aseguró.

Por su parte, Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo en la Asociación Empresarial Gamarra Perú, asegura que las microempresas, en esta época de pandemia, no han tenido ninguna respuesta ni apoyo de parte del Estado. “No hubo ningún apoyo, menos del 5% de los empresarios han podido acceder a Reactiva y a FAE-MYPE ni contarlo. A muchos nos refinanciaron, pero a grandes tasas”.

“A algunos microempresarios les ofrecieron otro tipo de créditos porque no calificaban a Reactiva. Préstamos al 40% o al 60%. Ese es el problema de la morosidad, como no han tenido recursos, no han podido trabajar”, aseguró Saldaña.

Sector financiero

Sin embargo, Pilar Flores, gerente de División de Riesgo de Crédito y Liquidez de Financiera Confianza, lo que podría estar afectando es el impacto que ha tenido el escenario de incertidumbre, menor empleo y capacidad de pago de clientes que tienen estos tipos de crédito.

“En el caso de las microempresas les está afectando el vencimiento de los créditos de línea de gobierno, que lo que hacen es subir la mora. Puede que los deudores entiendan este crédito como un subsidio y esto afecta la cultura de pago y terminan en incumplimiento”, expresó.

Flores menciona que los créditos tienen tres instancias, “cuando el cliente muestra dificultad temporal o retraso, como entidad usamos la prórroga. Por pandemia hemos prorrogado, pero en otros casos se ha dado la reprogramación. Al vencimiento de esta última, si el cliente sigue complicado entonces sí se genera una refinanciación”.

Sobre la sensación de los microempresarios acerca de la falta de oportunidad de pago, Flores asegura que se “trata de dar la mayor cantidad de oportunidades y facilidades a su capacidad de pago para que salga adelante”.

“Desde el gobierno se debe promover la cultura de pago porque los clientes tienden a pensar que no tienen que devolver ese dinero, por lo que, si se incumplen estos créditos, la mora va a levantarse momentáneamente”, afirmó.

Sectores en alza

Para Krapp, el sector turismo es el que se ha incentivado mucho más y ahora se está apoyando a confecciones, textiles, calzados, que espera se sumen al programa FAE-MYPE.

“Dudo que haya un sector que esté libre de problemas, ahora mismo se incentiva mucho con el FAE-Turismo, con el FAE-Agro, pero siguen pendientes muchas soluciones. Todo es a corto plazo. Al financiar al microempresario le das poder por unos meses, pero no estás trabajando con él al largo plazo”, puntualizó.

Por su parte, Flores afirma que “el sector comercial está recuperándose, así como el sector agro que no ha sido muy golpeado. Quienes sí han sentido el impacto son los textileros”.

