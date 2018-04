Midis: “Tenemos la estrategia para atacar la pobreza”

El Comercio conversó con Liliana La Rosa, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sobre los mecanismos que utilizará el Gobierno para combatir la creciente pobreza en el Perú.

—¿Qué factores explican el aumento de la pobreza?

Nos estamos topando con la pobreza más dura, más difícil de vencer. A eso se le suma que la desaceleración de la economía, El Niño costero y el conflicto entre los actores políticos ha impactado en el empleo, la economía, la credibilidad y la confianza en el país.

—¿Esperaban los resultados?

En la experiencia internacional se espera que la pobreza urbana sea dura de vencer. Esto tiene que llamarnos la atención para ajustar nuestra estrategia, y eso estamos haciendo. Ya tenemos nuestra propuesta estratégica, que hemos validado con expertos.

—¿Cuál es la estrategia de este gobierno para reducir la pobreza?

Tenemos varios temas: entra por la puerta grande la atención a los bolsones de pobreza urbana. Estaba pendiente y hoy entra en nuestra estrategia como un elemento central. Tenemos que atacar de manera especial la anemia. Estamos identificando poco más de 600 mil niños con anemia y los programas llegan de forma desarticulada a esos niños. Cuna Más necesita escalar y ajustarse a lo urbano.

— ¿Qué otros puntos están considerando?

Consideramos relevante la articulación programática sectorial. Vamos a tener un sistema de focalización con el Estado acercándose a la ciudadanía, no al revés. Focalización nominal para saber a quiénes se atiende. La idea es tener claridad y monitoreo en las intervenciones del Estado.

—¿Tienen previsto trabajar de la mano con los gobiernos subnacionales?

Otra parte de la estrategia es instalar en el más breve plazo la comisión intergubernamental de asuntos sociales, es decir, trabajar con los gobiernos regionales y locales para llegar a tener gestión territorial. Ahí nos jugamos el partido y tenemos que meter todos los goles.

Vamos a trabajar con ventanillas únicas para descentralizar la focalización, especialmente para pueblos originarios. Queremos un estado cerca de la gente y que salga de sus oficinas.

—¿Un reto será asignar más recursos al sector?

Necesitamos financiar de manera más aguda los programas sociales y entrar de manera más aguda en las zonas urbanas. Reforzar lo que ya tenemos en lo rural. Hemos escalado, pero no lo suficiente para poder erradicar la pobreza y esto nos muestra que necesitamos reorientar lo que ya se ha aprendido.

—¿Y el reto como país?

Lo que necesitamos es unidad: todos articulemos, conectemos cabeza con corazón y si hay un excluido, tenemos tarea pendiente. Tenemos profundas inequidades y no se pueden tolerar. Tenemos que trabajar en serio. No se trata de subrayar culpables, sino la necesidad de sumar esfuerzos para esta tarea de desarrollarnos y no tener ni un solo niño con anemia.