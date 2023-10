“Tenemos octubre, noviembre y diciembre para revertir esta situación (de recesión) que es temporal”, fue lo que señaló el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, tras la reunión del Consejo de Ministros de esta mañana en Palacio de Gobierno y que culminó en horas de la tarde.

Coincidiendo con lo expresado por el primer ministro Alberto Otarola, el titular del MEF también puso énfasis en señalar que la recesión se puede revertir con una serie de medidas a ejecutar en diferentes sectores.

También apuntó que la situación sería más complicada de no haber tenido el soporte de programas como Con Punche Perú, pese a que ha sido criticado por algunos analistas.

“Se ha criticado el plan pero sin eso estaríamos hablando de una caída cercana al 2%. Es cierto, es una caída de -0,6% a lo largo del año. Para el 2023 teníamos una proyección de 1,1% similar a la que publicó el OECD y similar a la que publicaron otros organismos internacionales”, justificó.

Contreras, indicó, además, que considerando la difícil situación, es probable que su cartera decida publicar nuevos balances en enero y febrero del próximo año, a parte de las proyecciones que siempre realiza el MEF en agosto y abril.

De todos modos, apuntó que las expectativas el próximo año son auspiciosas y la prueba está en que la mayoría de proyecciones del mercado indican un repunte en el primer trimestre del año que viene.

Futuras medidas

Adicional a las nuevas medidas enfocadas a las labores de prevención para el Fenómeno El Niño, el titular del MEF especificó algunas tareas puntuales que vienen enfocadas en continuar lo que ya se ha venido haciendo.

“En inversión e infraestructura, todo el año pasado se adjudicaron US$ 50 millones en APP, ahora se han adjudicado US$ 1.200 y el viernes esperamos llegar a los 2 mil (..) Hace tiempo que no se hablaba de industrialización, y esta gestión está haciendo un impulso a la industria naval. Y hemos incluido un artículo (en el crédito suplementario) para seguir fortaleciendo esta política de Estado”, dijo.

“Nadie hablaba del ‘hub’ portuario Chancay, esta gestión lo está haciendo y en el crédito suplementario hemos aprobado el primer paquete. El próximo año vamos a anunciar todo el paquete de inversiones que vamos a priorizar”, agregó.

Del mismo modo, acotó que pese a que se habla de una confianza negativa, los indicadores del BCR indican que estamos en el tramo optimista: “El año 2022 fue un año de desconfianza y volatilidad política que cerró con un golpe de estado. Revertir eso toma tiempo y más aun cuando ha habido shocks negativos”.

“En el sector agrario (tuvimos) la crisis de fertilizantes, hicimos Con Punche Agro y un paquete de medidas que vamos anunciar pronto. La minería ha estado creciendo a doble dígito, pero el efecto estadístico de Quellaveco ha estado moderándose, por eso lanzaremos un paquete de minería. La manufactura ha sido golpeada: hemos enviado al Congreso un proyecto de ley con incentivos a la producción del sector textil y confecciones y queremos ampliarlo al sector agroexportador”.

“Estamos avanzando sector por sector, línea por línea”, sentenció.