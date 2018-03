D.U. 003: Su reemplazo fue aprobado en el Pleno

El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley (P.L.) 2408, que reemplazará al Decreto de Urgencia (D.U.003) con 79 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones.La norma, además, quedó exonerada de segunda votación.

La mañana del jueves, la Junta de Portavoces del Congreso decidió ampliar la agenda del Pleno. Entre los nuevos temas incluidos estuvo el Proyecto de Ley (P.L.) 2408 que reemplazará el Decreto de Urgencia (D.U.) 003.

La norma del Ejecutivo fue la primera en discutirse durante la jornada, y el debate fue arduo hasta llegado el medio día cuando se suspendió la sesión hasta las 3:00 de la tarde.

Desde sus escaños, los congresistas oficialistas Salvador Heresi, Gilbert Violeta y Pedro Olaechea defendieron el dictamen de la norma.

Los parlamentarios aprovecharon sus intervenciones para resaltar la importancia de la misma y asegurar que el proyecto fue discutido con responsabilidad en las sesiones conjuntas de las comisiones de Justicia y Economía del Congreso.

A su turno, varios congresistas de la bancada de Fuerza Popular recordaron que el D.U. 003, por admisión del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no logró alcanzar todos los objetivos para los que fue creado.

“El año pasado este Congreso fue crítico frente al D.U. 003. Hoy el Ejecutivo nos da la razón. Fue emitido para favorecer a algunas empresas corruptas […] El Ejecutivo observó otro proyecto y nos pone en las circunstancias de aprobar este proyecto”, dijo la congresista Karina Beteta.

En esa misma línea, su colega Úrsula Letona consideró que la norma en discusión soluciona las problemáticas del D.U. 003. Asimismo, criticó a Mercedes Aráoz, presidenta del Consejo de Ministros, quien hace unos días calificó al Congreso de obstruccionista por no aprobar rápidamente el PL.

“No es real que quienes apoyamos el proyecto estamos en contra del desarrollo del país […] Lo tenemos que aprobar porque el Ejecutivo no tiene la fuerza para hacerlo a través de un decreto de urgencia. Estamos en una situación compleja y por eso nos están pidiendo que nosotros, como Parlamento, tomemos una decisión”, agregó la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave.

CRÍTICAS

A su turno, la congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo resaltó -al igual que la congresista no agrupada Yeni Vilcatoma- que aunque el dictamen final de la norma incluye sanciones por incumplimiento del pago de la cadena de pagos, deja de lado la labor del Procurador.

“El monto de la reparación civil, según la norma, sería calculado por el Procurador mediante un reglamento. ¿Quién va a hacer ese reglamento, el Ejecutivo? Ese reglamento ya existe, ¿por qué tener dos diferentes?”, detalló.

Criticó al igual que la congresista Beteta, el monto asignado a la Contraloría para la realización del control concurrente. Aunque el ente de control solicitó contar como financiamiento el 2,5% del valor total del proyecto en el que se haya incurrido en acto de corrupción, el texto del Ejecutivo sólo le otorga 1,5%.

“A la Contraloría se le escapó la tortuga en todas las situaciones corruptas del Gobierno anterior. Un buen gestor tiene que ser consciente de que se administra la escasez. No puede poner el parche y decir que le falta dinero”, respondió el parlamentario Heresi.

Desde las bancadas de Frente Amplio y Acción Popular, las críticas fueron aún más agudas. Los congresistas no dudaron en asegurar que el PL 2408 beneficia a las empresas corruptas.

“Esta ley debería llamarse la ley de las empresas del Club de las Constructoras”, dijo Wilbert Rozas, de Frente Amplio.

Su colega, Marco Arana aseguró que su bancada considera que la norma en cuestión tiene nombre propio.

“En lugar de que el Poder Judicial se ocupe por la vía penal y civil, se crea una figura engorrosa bajo el argumento de que si no hacemos eso se pierden puestos de trabajo. Ahora se quiere decir que si el Congreso no aprueba, se pierden puertos de trabajo. No señor, eso es porque los dueños de esas empresas cometieron actos delictivos”, dijo.

Desde Alianza por el Progreso (APP), Marisol Espinoza resaltó que aunque está en el título, el pago de la reparación civil no será inmediato.

ÚLTIMOS CAMBIOS

​Durante la sesión del Pleno, más sugerencias fueron agregadas al texto sustitutorio del proyecto:

► Se aceptó la propuesta realizada por la congresista Úrsula Letona respecto al titulo III referido a la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación. El cambio planteado es específicamente del articulo 4.6.



► Las daciones en pago sobre bienes muebles de carácter no financiero a favor de las micros, pequeñas y medianas empresas no deberán superar las 100 UIT. Durante el debate en comisión, se determinó que este tope ascendía a 40 UIT. Además, estas solicitudes deberán resolverse en 10 días hábiles.



► Se acordó aumentar el financiamiento para la Contraloría de 1,5% a 2% del monto total del proyecto.



►También indicó que se mantendrá la responsabilidad mancomunada de las personas jurídicas o entes jurídicos socios, asociados o consorciados.



► Se añadió la recomendación realizada por el Ministerio Público para la aplicación del beneficio de colaboración eficaz a persona natural y jurídica para aquellas empresas que hayan incurrido en colusión, a lo que se le agregará los delitos relacionados en contra de la administración pública.

