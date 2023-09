Con el objetivo de atraer nuevas empresas de clase mundial al mercado peruano, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión ha iniciado el Roadshow Europa 2023, que recorrerá las ciudades de Londres (Reino Unido), Milán (Italia) y Madrid (España), para presentar su portafolio de proyectos 2023 - 2024, que supone una inversión estimada de más de US$ 8.500 millones.

Entre el 25 y 29 de septiembre, el equipo técnico de ProInversión, liderado por los directores de línea, Denisse Miralles y Emerson Castro, presentará ante potenciales inversionistas europeos 42 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos que la entidad prevé licitar en lo que resta de 2023 y en 2024.

Estos proyectos están concentrados en los sectores de transportes, energía, salud educación, agua y saneamiento, y se encuentran en fases más avanzadas.

Hoy 25 de septiembre se viene desarrollando el Roadshow en Londres, el 26 y 27 será en Milán y el 28 y 29 septiembre en Madrid. El objetivo es atraer a los mejores operadores globales, para generar competencia, concretar la adjudicación y asegurar la provisión de servicios con altos estándares de calidad, en beneficio de la población. La agenda de trabajo contempla reuniones bilaterales y eventos de presentación con representantes de empresas, consultoras y agentes de banca de inversión.

Portafolio de sectores

En el sector transportes, para el periodo 2023 – 2024, ProInversión tiene a su cargo la promoción de cinco (5) proyectos que superan en conjunto los US$ 4,200 millones de inversión. Se trata del proyecto Anillo Vial Periférico, la Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 4, el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica y dos terminales portuarios (San Juan de Marcona y Chimbote).

En cuanto al sector eléctrico, se viene trabajando en 20 proyectos con una inversión estimada en US$ 1,700 millones, que permitirán ampliar la transmisión eléctrica en 500 kV y 220 kV fortaleciendo la confiabilidad del servicio y evitando las sobrecargas en el sistema eléctrico.

En el caso del sector agua y saneamiento, para 2023 – 2024, ProInversión está promoviendo la concesión de nueve (9) proyectos, con una inversión superior a US$ 1,200 millones. Estos proyectos aportarán a la mejora de los indicadores de tratamiento de aguas residuales y de provisión de agua potable, en beneficio de más de 4.8 millones de personas.

En el sector salud, se cuenta con dos (2) proyectos APP con una inversión aproximada de US$ 140 millones que contribuirá a mejorar la calidad del servicio de salud mediante la conservación de la infraestructura y equipamiento de primer nivel.

Para el sector educación, se prevé adjudicar dos (2) proyectos APP con una inversión superior a los US$ 320 millones, que mejorarán la infraestructura educativa de escuelas de educación básica, en beneficio de miles de estudiantes.

El portafolio de proyectos APP lo completan dos proyectos en el sector turismo (US$ 200 millones) y dos proyectos del sector inmueble: Parque Industrial de Ancón (US$ 762 millones) y Operación y Mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima (US$ 78 millones).

Es preciso destacar que la estabilidad macroeconómica del Perú, el marco legal favorable a la inversión privada (libre circulación de capitales, la libre competencia y la garantía a la propiedad privada) y el plan nacional de infraestructura posicionan a nuestro país como una plaza atractiva para los inversionistas de primer nivel.