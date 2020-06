El presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Martín Naranjo, aseguró que las entidades financieras locales respetaron el marco normativo de Reactiva Perú, ante el cuestionamiento por créditos otorgados a empresas que estarían vinculadas a casos de corrupción.

“No existe un registro donde uno pueda corroborar cuál empresa está vinculada a la corrupción y cuál no”, indicó Naranjo en entrevista con el programa Agenda Política, en Canal N.

“Las restricciones eran que no existieran deudas tributarias, que no esté vinculada al la ley de colaboración eficaz, que no tengan relación con el prestamista”, añadió.

En un comunicado, el gremio llamó la atención sobre las declaraciones del presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Zeballos, quienes cuestionaron que se haya facilitado préstamos a empresas con no tan buena reputación

“Sorprende que funcionarios del Gobierno que refrendaron los requisitos [de Reactiva Perú] o que no se pronunciaron pidiendo cambios en su momento, hoy cuestionen que no se aplicaran otras condiciones o restricciones que en ninguna circunstancia son parte del marco legal del programa”, señaló Asbanc.

La asociación explicó que los bancos no tienen forma de conocer qué empresas son investigadas, pues las investigaciones penales son de carácter reservado.

“Los trascendidos periodísticos sobre dichas investigaciones no constituyen información oficial y el Gobierno no ha puesto a disposición del sistema una base de datos de esas empresas”, puntualizó.

