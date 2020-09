Las empresas del sector hidrocarburos pagaron al Estado peruano por concepto de regalías la suma de US$237 millones entre enero y julio de este año, lo que representó un descenso de 48% en comparación con similar periodo de 2019 cuando se reportaron US$ 458 millones, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio indicó que desde inicios del año se observa una reducción en las regalías como consecuencia de la drástica caída en los precios internacionales del petróleo y a la menor producción de hidrocarburos en el país por efecto de la pandemia del COVID-19.

Las empresas que trabajan en la industria hidrocarburífera pagaron US$ 39 millones por concepto de regalías en julio, lo que significó una caída de 36.6% con relación a similar mes del 2019 (US$ 62 millones).

Sin embargo, los US$ 39 millones reportados fueron superiores en 37.4% en comparación con las regalías que se abonaron en junio último, que ascendió a la suma de US$ 29 millones.

La SNMPE explicó que, en julio último, las empresas del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías US$ 18.2 millones por la explotación de gas natural y US$ 6.3 millones por petróleo, así como US$ 14.7 millones por la producción líquidos de gas natural.