El ministro de Economía, Alex Contreras, reiteró que su despacho se encuentra en contra de la aprobación de una sétima liberación de fondos previsionales desde las AFP. “Un nuevo retiro no generaría otra cosa que desprotección social, riesgo de que los jubilados pasen a situación de pobreza”, aseveró durante su presentación en la comisión de Economía del Congreso.

Aseveró que el mayor impacto se daría en lo afiliados que tienen menores ingresos. Solo los mayores de 40 años, con ingresos mensuales superiores a S/ 10,000, serían los menos afectados.

“Sin ningún tipo de restricción, la medida se concentra en los grupos de mayores ingresos. En general, se observa que el 69% de lo que se retiraría del monto es gente que está trabajando y generando ingresos. No es una medida que favorezca a los más vulnerables. Al contrario, los deja en una situación de mayor desprotección”, aseveró.

Con los seis anteriores retiros, los afiliados sin fondos en su AFP ascienden a 2,3 millones. Con un sétimo retiro, un total de 1,3 millones de afiliados mayores de 50 años estarían en peligro de quedarse sin pensión.

No obstante, el ministro Contreras destacó que si el Congreso toma la decisión de aprobar la medida, esta debería ser acotada a la población en situación de desempleo. “Lo ideal es que no se tome esta medida, pero en caso el Congreso en atribución de su independencia decidiera aprobarla, debería ser algo más acotado. Uno entendería que esta medida se aplique para alguien que está desempleado o que no encuentra trabajo, pero el 69% del monto retirado tiene una densidad de cotización del 75% al 100%. Es decir, personas que están trabajando”, acotó.