SNP: “En el sector pesquero no requerimos subsidios ni regalos, solo estabilidad y confianza” Para la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), uno de los grandes desafíos, en la actualidad, es mantener todo lo avanzando en los últimos años porque la inversión privada no se activará si no existe certeza de que las reglas de juego se mantendrán.