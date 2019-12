La semana pasada, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anticipó que el Ejecutivo realizaría cambios legales para evitar situaciones de riesgo y muerte en ambientes laborales, luego de que dos jóvenes fallecieran electrocutados mientras realizaban sus labores en un local de McDonald’s en Pueblo Libre. Estas modificaciones se materializaron –en parte– ayer, con la publicación de un decreto supremo que fija nuevas pautas para la prevención, fiscalización y exposición de la seguridad y salud en el trabajo.

► Ministerio de Trabajo reduce de 30 a 10 días el tiempo de investigación por accidentes laborales mortales

► Sylvia Cáceres: Cambios en seguridad e inspección laboral permitirán prevenir y controlar con mayor rigurosidad

La norma establece cuatro variaciones legales en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre estas, destaca que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) podrá realizar más de una inspección a una empresa en un año (antes no podía haber más de una anual, a menos que existiera una denuncia) y un menor plazo de investigación para las inspecciones cuando se trate de un accidente laboral mortal (se pasa de 30 días hábiles como máximo a 10 días hábiles).

“Las medidas que hemos aprobado nos permitirán prevenir y controlar con mayor rigurosidad la seguridad y salud en el trabajo”, señaló la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, sobre la nueva normativa.

Por su parte, Juan Carlos Requejo, jefe de la Sunafil, comentó que la norma es el principio de otras modificaciones normativas previstas en materia laboral, y agregó que “seguramente en lo que queda de la semana saldrán más novedades”.

REACCIONES

Carlos Cadillo, consejero de Miranda & Amado, explicó a El Comercio que son tres los ejes abarcados por la reciente normativa: prevención (por las capacitaciones presenciales obligatorias), fiscalización (rapidez y constancia) y difusión (por la publicidad de resoluciones en diarios de circulación local). En ese sentido, destacó que se aceleren los plazos de indagación en caso de muertes en el trabajo.

Foto: Andina

Sobre este punto, indicó que el reto principal para los fiscalizadores de Sunafil –que no se aborda en la norma– será contar con los recursos humanos y la capacitación suficiente para cumplir con el nuevo plazo de las investigaciones. Opinó que deberían incluirse disposiciones para acortar los procedimientos sancionadores, que llegan tras las investigaciones y suelen tomar un mayor tiempo en resolver.

“Si no aumentan [el número de] autoridades resolutoras y la capacidad de los órganos decisorios, los plazos administrativos van a seguir tomando el mismo tiempo. Todo un procedimiento puede durar, más o menos, un año y medio”, advirtió.

En tanto, Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, detalló que la norma busca disuadir y generar una conducta distinta “a los empresarios que a veces cumplen la norma en función a las sanciones que hay”, con el objetivo de que esta sea una de sus prioridades.

En esa línea destacó que, como medida disuasiva, se promueva la publicidad de resoluciones de casos que resuelva la Sunafil o el MTPE, pues consideró que hoy es más importante para una empresa mantener su reputación que pagar una multa.

“Las sanciones actuales ante un accidente fatal no son lo suficientemente disuasivas. [...] No es posible que no pagar la CTS tenga la misma consecuencia que una muerte”, puntualizó.