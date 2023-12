Es más, el Gobierno ha hecho saber a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que prepara la entrega de un cuarto lote a la estatal petrolera. Al respecto, conversamos con María Julia Aybar, presidenta del comité sectorial de hidrocarburos del gremio minero-energético.

— ¿En la SNMPE tienen algún alcance de cómo avanza la licitación de los lotes I, VI y Z-69?

La explicación que el Gobierno ofreció cuando decidió entregar los tres lotes de Talara de manera temporal a Petro-Perú fue que ya no había tiempo para hacer un proceso de licitación competitivo y conforme al marco constitucional. Pero esa razón ya no existe en el caso del lote X (que vence en mayo del 2024) porque hay tiempo suficiente para lanzar un proceso de licitación.

— ¿Han pedido al Gobierno que se licite el lote X?

Es un pedido que se ha hecho a Perupetro y también al Minem para que se publique y se inicie ese proceso, pero hasta la fecha no hemos recibido una respuesta clara o concreta al respecto. Sí debo mencionar que hemos tenido reuniones en el Minem donde el viceministro de Hidrocarburos nos ha dicho que el lote X también va ser entregado a Petro-Perú.

— ¿Bajo qué sustento?

La respuesta que nos dio fue que se trata de una decisión política. No creemos que sea suficiente sustento para tomar una decisión de este tipo, pero esa es toda la información con la que contamos. Y sobre los otros lotes que tiene Petro-Perú, el viceministro nos dijo que eso estaba en manos de Perupetro.

— ¿Han conversado con Perupetro para que les explique o no ha habido mayor acercamiento?

Si ha existido un acercamiento en el sentido de que el gremio ha enviado varias comunicaciones a Perupetro, con copia al Minem, pidiendo expresamente que se nos confirme la fecha de cuando se van a iniciar estos procesos, incluyendo cuándo podremos tener las bases para que las empresas interesadas comiencen a prepararlas. Pero lo único que nos han dicho es que están trabajando y que nos van a informar.

— ¿Cuánto demoraría Perupetro en armar una licitación para estos lotes?

Todo depende de en qué momento se presentan las bases. Estas ya debieron haber sido redactas y publicadas hace varias semanas, por no decir meses. Dependiendo de eso, el proceso puede ser muy rápido.

El contrato de licencia del lote X expira en mayo del 2024. La SNMPE asegura que hay tiempo suficiente para licitarlo en un concurso internacional en donde también pueda participar Petro-Perú. (Foto. Andina)

— ¿Qué tan rápido?

Antes de entregar estos lotes a Petro-Perú, Perupetro licitó los lotes I y VII (a privados) en solo dos meses. ¿Por qué no podríamos haber hecho un proceso similar para los tres lotes ya adjudicados y, específicamente, para el lote que aún no ha vencido, que es el lote X? Es un lote más grande, pero eso no limita que se pueda hacer una licitación en dos, tres, cuatro y hasta seis meses. Tenemos seis meses para hacerlo.

— ¿Tiene alguna idea de por qué el Gobierno ha preferido transferir los lotes de Talara a Petro-Perú por apenas dos años?

Personalmente tengo muchas interpretaciones, pero quien debe responder esa pregunta es Petro-Perú. Lo único que puedo decir es lo que se ha comunicado oficialmente: que la entrega de los lotes por dos años se ha hecho con la finalidad de contar con un plazo suficiente para armar un proceso de licitación transparente y competitivo. Pero tenemos que empezar ya. No podemos esperar que los contratos vuelvan a vencer en estos dos años para que tengamos que volver a extenderlos.

— ¿Por qué no debería volver a ocurrir?

Quiero que quede bien claro que la entrega de esos lotes a Petro-Perú se da con una condición muy particular, y es que han sido encargados para su mantenimiento. Petro-Perú no puede hacer inversiones. No puede aumentar la producción. Solo los puede mantener. Y para eso el Estado tiene que pagarle a Petro-Perú con recursos de todos los peruanos. Por eso insistimos en que se inicie el proceso de licitación, tanto de los lotes que ya están en manos de Petro-Perú, como del lote que aún no vence, que es el X.

— Sin embargo, Perupetro no ha iniciado la licitación de ningún lote hasta ahora.

Exactamente. Eso es lo preocupante, como lo es también que Petro-Perú haya hecho varias declaraciones tratando de explicar los beneficios que obtendrán por la administración (por dos años) de esos lotes. Desde el gremio creemos que ese análisis no puede hacerse de esa manera, pensando solo en los beneficios para Petro-Perú, sino desde el punto de vista del país.

— Petroperú también aduce que está tomando los lotes petroleros porque los privados no han invertido en ellos.

Eso es algo que se ha dicho de manera muy ligera y quiero ser bien tajante en este punto. No es verdad que las empresas petroleras no han invertido. Las empresas sí han invertido y el sector ha generado bastantes ingresos para el Estado en regalías e Impuesto a la Renta. Que esos fondos no hayan sido bien gestionados para generar riqueza o desarrollo en la zona de explotación, es otro tema. Y no solo se ha hecho inversión para generar mayores ingresos, sino que también se han aumentado las reservas (de hidrocarburos).

Petro-Perú señala que las petroleras privadas no han invertido mucho en Talara. Sin embargo, la estatal tampoco podrá invertir durante su estadía de dos años en los lotes I, VI ,Z-69 y X. (Foto: Vanessa Romo)

— Sin embargo, las empresas petroleras no han invertido en los últimos años.

Las empresas han invertido y bastante, pero también hay que ser realistas y mencionar que no han invertido en los (tres) últimos años porque sus contratos estaban por terminar y no podían recuperar su inversión. Las empresas han venido advirtiendo esto desde hace cinco años al Estado, pero como nunca hubo una definición al respecto, no ha habido inversiones. Entonces, la evaluación tiene que hacerse de forma integral, tomando en cuenta los veinte años que las empresas han estado operando, y allí se evidencia que sí se ha invertido.

— ¿Cómo impacta esta intromisión del Gobierno en el esfuerzo por atraer inversiones al sector, en un contexto de por sí adverso por la transición energética?

Yo he dicho en varios foros que el sector hidrocarburos es un enfermo terminal. Y la verdad es que lo es. Pero resiste, a pesar de que le han quitado el oxígeno y el suero. Necesitamos un cambio o, de lo contrario, esto va a terminar muy mal. La única manera de dar valor a nuestros recursos es con exploración y para eso hay que ser atractivos para la inversión privada porque eso no lo puede hacer el sector estatal, y menos un estado como el nuestro que necesita hospitales, postas médicas, colegios y carreteras.

— ¿Ese es un trabajo del sector privado?

Hay empresas dispuestas a hacerlo, ¿pero qué piden? Seguridad, un marco claro y la posibilidad de recuperar su inversión. ¿Estamos dando eso en el país? No. ¿Estamos dando el mensaje contrario? Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esas empresas se están yendo a otros países que sí les ofrecen seguridades. Entonces, estamos condenando a que no vamos a poder encontrar ni extraer esos recursos que sí tenemos en nuestro territorio.

— ¿Sobre todo, en el caso del gas natural?

Es ilógico que siendo un país que tiene recursos, sobre todo, en gas natural, que es el combustible de la transición energética, en vez de buscarlo, sacarlo y darle valor, no estemos haciendo nada. Es triste ver que tenemos todos los elementos para generar riqueza en este sector para el país, pero no tenemos políticas claras que lo permitan.