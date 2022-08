Para Carlos Casas, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico, el subir la tasa significa el encarecimiento del crédito, afectando el consumo y la inversión privada.

“[La subida de la tasa de interés] va a desincentivar el consumo de bienes durables (electrodomésticos, automóviles, etc.) y encarecerá el crédito para la inversión, lo cual es contraproducente en estas circunstancias donde las expectativas no son buenas, pero es lo que están afrontando los bancos centrales en todo el mundo" Carlos Casas, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico

Así, explicó que existe una especie de compensación entre inflación y crecimiento, porque el elevar la tasa de interés ayuda a controlar la inflación. Aunque se trate de una inflación importada, ralentiza la actividad económica.

Para el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, el BCR tiene aún margen para seguir incrementando la tasa, siendo que, para efectos económicos, es la tasa de interés real (que refleja las ganancias netas porque resta los efectos de la inflación) la que se debe ver. Y, debido a la alta inflación, esta sigue siendo negativa.

“El BCR hace bien en incrementar la tasa de interés hasta que comience a ver una caída de las expectativas de inflación futura”, dijo.

Desde el MEF

El nuevo ministro de Economía, Kurt Burneo, afirmó que la ralentización del consumo e inversión se debe a que el BCR eleva la tasa de interés de referencia con el fin de contener la inflación. Asimismo, anotó su interés de conversar con el ente.

Sobre esto, Casas anotó que el BCR es independiente y puede tomar las decisiones que considere conveniente para controlar la inflación, que es su único objetivo.

“Entre líneas, el ministro ha criticado que solo se fije en la inflación y que debería fijarse en el crecimiento, pero tratar de decirle al BCR que no suba la tasa de interés es bastante complicado”, agregó.

Asimismo, señaló que, para cumplir con los objetivos que plantea el ministro y que la inversión privada se recupere, no debe generarse ruido político.

“No deben darse mensajes contradictorios entre lo que hace un ministerio tratando de reactivar la economía y otro, como el de Trabajo, que afecta con sus normas el mercado laboral”, dijo.

Para Castilla, lo dicho por el ministro de Economía es un tanto insólito, pues el problema de expectativas de crecimiento no tiene nada que ver con la tasa de interés en el país y no están vinculadas a temas regulatorios, explicó.

“La señal de no respetar la autonomía del BCR tampoco es positiva, se puede coordinar cuando hay momentos de crisis financiera en la que la política monetaria y la política fiscal tienen que manejarse acorde para no magnificar un shock externo. Pero la finalidad de la política monetaria y según la ley orgánica del BCR, es la estabilidad de precios, y no estimular la economía”, dijo.

Castilla explicó además que el instrumento que tiene el MEF a su disposición es la política fiscal y, en ese sentido, es importante recuperar los colchones de ahorro público necesarios para afrontar futuras crisis.

Así, explicó Castilla, existen tres medidas para que la economía comience a cambiar de humor y se incentive la inversión privada: que se ejecute la inversión pública, asegurar que muchas regulaciones que tienden a dañar el entorno de negocios en materia laboral se reviertan, y que haya un manejo mucho más eficiente de los conflictos sociales vinculados a los proyectos mineros.

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, se reunió ayer con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, para iniciar un trabajo coordinado entre ambas instituciones que apunte al objetivo común de mantener la estabilidad macroeconómica del país.

En la reunión, el titular del sector resaltó su respeto por la autonomía del BCR y expresó la necesidad de mejorar la coordinación entre ambos entes rectores de la política económica teniendo en cuenta los actuales desafíos que debe afrontar por los efectos externos.

“Resulta esencial, frente a los retos que nos impone la coyuntura internacional, y la atención de las necesidades de nuestra población, incidir más en la articulación de las acciones de la política monetaria y fiscal y que estas se complementen. Buscaremos una mejor sintonía y coordinación dado que compartimos el objetivo común de la estabilidad macroeconómica.”, indicó el ministro Burneo.

Inversión y confianza

En sus declaraciones iniciales, el ministro Burneo no ha mencionado mucho a la inversión privada y anotó que ésta se da en tanto la inversión pública funciona. Sin embargo, la inversión privada constituye el 80% de la inversión total en el país, analizó Castilla.

Así, explicó que existen pequeños emprendimientos e inversiones que no se dan por falta de diligencia en permisos y otros motivos que nada tienen que ver con la inversión que realiza el gobierno, como las excesivas regulaciones que han puesto en ‘stand by’ muchos planes de expansión y contratación de personal.