De acuerdo con el informe de la Contraloría del 5 de agosto, Ready Oil Supply presentó su estado financiero de 2021 y señaló que en 2019 y 2020 cesó actividades por la pandemia. No obstante, la Contraloría advirtió que la empresa se constituyó en 2021, por lo que su oferta tuvo que ser descalificada.

De igual manera sucedió con otro postor, Direcagro-Grupo 06, que presentó sus estados de 2021 y de 2022 hasta junio.

Por su parte, Agro Rural indicó, mediante comunicado el sábado por la noche, que los estados financieros servirían para acreditar la capacidad financiera de las empresas participantes, sin ser esto un requisito de calificación.

Agregó que los plazos de entrega (60 días) desde la recepción de la carta de crédito, ofertados por Ready Oil Supply y Direc Agro Grupo 06, fueron admitidos para generar mayor competencia. La contraloría observó que, de acuerdo con las especificaciones técnicas, el plazo de entrega estipulado es de 45 y 60 días para el primer y segundo lote, desde el siguiente día de emitida la notificación.

Para Juan Manuel Benites, exministro de Agricultura, el criterio utilizado para la licitación no asegura la llegada del producto o que se dé a tiempo.

“La pregunta es qué pasa si no se concreta la compra. Vamos a poder cobrarles, recuperaremos el dinero. Pero el problema no es ese. El Estado lo que quiere es el producto a tiempo para poder cumplir con llegar antes de que cierre la campaña y esto no lo asegura este criterio que han elegido. Han debido privilegiar experiencia”, acotó.

Asimismo, sostuvo que Agro Rural deberá estar pendiente de la compra y entrega de la urea por parte de Ready Oil Supply.

Precios en riesgo

Antolín Huáscar, expresidente de la Confederación Agraria del Perú, indicó en RPP que los costos de los productos “aumentarían sustancialmente” si el fertilizante no llega para octubre. A ello, Benites añadió que la urea aún deberá ser distribuida a los productores agrarios –mediante AgroRural–, lo que podría tardar otros 20 días.

“Es decir, ya estamos pegándonos a noviembre y después no va a ser necesario, nos vamos a quedar con urea almacenada o la van a entregar a como venga como sea para cumplir con la entrega”, sostuvo el exministro.

Además, Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, explicó que de no llegar la urea se corre el riesgo de una menor productividad en la cosecha, afectando la producción del alimento e incrementando sus precios.

“El rendimiento [de la cosecha] va a ser menor. Hay un incremento del precio [de haber una menor producción] y ese incremento de precio tiene que desplazarse al consumidor final, que terminan siendo las poblaciones más vulnerables, que no van a poder pagar el precio del alimento”, indicó.

Desde el Congreso Citación El parlamentario Ilich López presentó el 3 de agosto una moción para invitar al ministro de Desarrollo Agrario, Andrés Alencastre, al pleno del Congreso, para informar sobre los procesos de contratación internacional de la urea, tanto los dos fallidos como el reciente.