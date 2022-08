Según el estudio, los precios de las viviendas crecerían 8,1% en el 2022 y los de los materiales de construcción lo harían en 7,3%, lo que podría afectar la sostenibilidad de los programas de vivienda, la estabilidad financiera de los contratistas del Estado y los niveles de inversión tanto pública como privada.

Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio, explicó que si bien el precio del acero y ladrillo -uno de los productos que más crecía- cayeron en junio, el del cemento y loseta se elevaron en 14,9% y 18,1% respectivamente, mientras que la mano de obra se mantiene constante.

“Podemos percibir cómo en la variación de los últimos doce meses hay tres insumos que crecen a dos dígitos (acero en 18,8%, loseta en 18,1% y cemento en 14,9%). Esto nos lleva a notar cómo los materiales de construcción han crecido en promedio 5,6%, un poco más de lo que se esperaba, y en la evaluación para todo el año el crecimiento sería de 7,3%”, afirmó.

Miguel Deustua, gerente general de Granadero Inmobiliaria, señaló que el sector de la construcción no ha sido ajeno al componente inflacionario importado que están teniendo desde los productos de primera necesidad hasta los materiales de construcción, que se traduce a un mayor costo de la construcción y, por consiguiente, se tiene que indexar esos incrementos al precio de las viviendas.

Por otro lado, el Informe Económico de la Construcción (IEC) señaló que la actividad constructora habría experimentado un crecimiento de 2,4% en julio. Sin embargo, la encuesta de expectativas empresariales reveló que las operaciones de las empresas de la construcción se contraerán 0,9% en el presente año.

Esta contracción se explica porque las decisiones de inversión para lanzar un proyecto se toman con mucho tiempo de anticipación, explicó Deustua.

“Estamos viendo el reflejo de lo que ha sido un stand by de expectativas que no determinó la compra de nuevos terrenos y cuyo efecto se aprecia con este menor volumen de obras. El año pasado, algunas de las decisiones de inversión no se materializó producto de las expectativas por la incertidumbre política”

Miguel Deustua, gerente general de Granadero Inmobiliaria