Las Asociaciones Público - Privadas (APP) se consolidan en 2024. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) prevé adjudicar, en el primer semestre de 2024, siete (7) proyectos en los sectores transporte, saneamiento y electricidad que sumarían inversiones por US$ 4,621 millones; esta cifra sería el doble que el valor logrado en todo el ejercicio 2023 (US$ 2,332 millones).

El monto de los primeros seis meses también significaría un récord con respecto a los resultados registrados por la agencia entre enero y junio de los últimos 10 años (2015 – 2024), aseguró el director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi. El resultado previsto a junio superaría en 100% al monto de inversión adjudicado en APP y Proyectos en Activos en todo el 2023.

“Gracias al trabajo liderado por el equipo de PROINVERSION, en coordinación con los actores del sistema de APP, se han reactivado las adjudicaciones de proyectos en 2023 y se continuará con mayor impulso en 2024, acompañando la reactivación de la economía y fomentando la confianza de la Inversión privada en el país. Por ello, anunciamos con optimismo los resultados positivos previstos para el primer semestre”, refirió el director ejecutivo de PROINVERSIÓN.

José Salardi destacó, también, el renovado interés del sector privado, nacional y extranjera, por los procesos APP y Proyectos en Activos que viene impulsando PROINVERSIÓN, “lo que refleja confianza en el futuro de nuestro país, porque las APP son inversiones a largo plazo”, subrayó.

PROYECTO ESTRATÉGICOS

En el primer semestre, PROINVERSIÓN tiene previsto adjudicar el proyecto Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones de inversión), que impulsará el dinamismo económico de la zona sur del país, así como el Anillo Vial Periférico (US$ 3,400 millones de costo total), que beneficiará a 4.5 millones de ciudadanos de Lima y Callao mejorando su conectividad, reduciendo el tiempo de viaje y costo. Estos dos proyectos, al tratarse de iniciativas privadas, sus adjudicaciones se concretarían al finalizar el primer trimestre si no se presentan terceros interesados; si se presentan, se realizará un concurso, previendo la adjudicación de ambos proyectos para el segundo semestre de 2024.

En el primer semestre de 2024 también se adjudicaría la modernización del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 394 millones), que beneficiará a 1.2 millones de personas de Junín y Huancavelica, dinamizando la economía (comercio, servicio y turismo). Al igual que tres (3) proyectos de transmisión eléctrica, del Primer Grupo del Plan de Transmisión 2023-2032, de US$ 337 millones, que beneficiará a más de 1 millón de personas de las regiones de Ica y Arequipa.

También se adjudicaría la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Puerto Maldonado (US$ 89 millones), que mejorará la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de 120 mil peruanos en la región de Madre de Dios.

CARTERA 2024

Para el 2024, PROINVERSIÓN prevé adjudicar proyectos mediante la modalidad de APP y Proyectos en Activos por un monto aproximado de US$ 9,000 millones. De concretarse esta meta, sería un récord anual en materia de adjudicación en el país, lo que contribuirá a mejorar la productividad y competitividad a través de infraestructuras y servicios públicos de calidad.

“PROINVERSION, el Ministerio de Economía y Finanzas, los ministerios titulares de los proyectos y los órganos reguladores venimos trabajando con claro sentido de urgencia”, resaltó el director ejecutivo.

José Salardi destacó también el importante trabajo descentralizado que PROINVERSIÓN que viene realizando de la mano y coordinación con los gobiernos regionales y locales, mediante asesorías y asistencias técnicas, para ayudarlos a desarrollar proyectos de inversión en beneficio de millones de peruanos.