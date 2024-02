Aunque la Fiscalía de la Nación ya inició una pesquisa preliminar contra algunos involucrados, cuatro penalistas analizan, caso por caso, a los 20 personales involucrados por el testimonio Jaime Villanueva -exasesor de la fiscal Patricia Benavides- en la trama de juego de intereses políticos y judiciales alrededor del Ministerio Público. El resultado del análisis arroja hasta nueve posible delitos cometidos.

Durante la semana, la Fiscalía de la Nación anunció la investigación contra sus extitulares Patricia Benavides, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, el suspendido fiscal superior Rafael Vela, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), el prófugo Vladimir Cerrón y otros por las declaraciones que dio Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, el 24 y el 30 de enero pasado.

A su vez, el procurador general del Estado, Javier Pacheco, presentó una denuncia contra Benavides, y contra el congresista José Balcázar (Perú Bicentenario), tras asegurar que señalar un “intercambio de favores recíprocos” entre ambos.

Si bien las indagaciones y la denuncias han empezado a darse en el ámbito judicial, el testimonio de Jaime Villanueva, conocido como ‘El Filósofo’, ha implicado a 20 personajes importantes de la esfera no solo judicial, sino que ha llegado hasta el Congreso y el mismo Palacio de Gobierno, sin dejar de contar las menciones a exfuncionarios.

–Los posibles delitos–

El Comercio armó una matriz con los 20 personajes involucrados en las declaraciones de Villanueva ante la Fiscalía de la Nación. El exasesor de la fiscal Patricia Benavides viene brindando su testimonio después de que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) accediera a chats de WhatsApp que revelaran las negociaciones políticas de la máxima autoridad fiscal en sede legislativa, en un intercambio de votos por favores.

Dicha matriz, que contenía las principales declaraciones de Villanueva, fue compartida con varios abogados penalistas, y cuatro de ellos (Carlos Caro, Andy Carrión, Jorge Zúñiga y Aldo Cárdenas) accedieron a analizar caso por caso, para indicar si veían indicios suficientes para abrir indagación y, de ser el caso, qué posibles delitos podrían ser imputados dentro de las pesquisas fiscales.

La complejidad de este caso se refleja en los pocos casos donde los cuatro abogados penalistas coinciden plenamente en su criterio. En el ámbito judicial y político, los cuatro especialistas solo coincidieron que existen indicios suficientes para investigar en dos casos: el del fiscal Rafael Vela y en el del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Ambos personajes han sido involucrados por Villanueva bajo una misma trama. Villanueva aseguró que luego de la proclamación de Pedro Castillo como presidente, en julio del 2021, se reunió conVladimir Cerrón en casa de la congresista Ruth Luque. Por ese entonces, el fiscal Richard Rojas iniciaba una investigación sobre los aportes de campaña de Perú Libre, derivada del Caso Los Dinámicos del Centro.

“La congresista Ruth Luque y Miguel Girao, pues Miguel Girao iba a ser asesor de Ruth Luque, me contactan. Me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque, que está ubicado en Pueblo Libre”, contó Villanueva, y añadió que en la cita participaría Cerrón.

El prófugo Cerrón, desde la red social ‘X’, ha reconocido que sí hubo reunión y que oferta era archivar caso Los Dinámicos del Centro y lavado de activos. Mientras que Vela, en entrevista con El Comercio, ha rechazado algún tipo de oferta y dicho no recordar los detalles de las llamadas de Villanueva.

El tráfico de influencias es el delito más repetido por los abogados penalistas que analizaron los casos en mención. Atribuyeron este delito -al menos uno de los abogados- a 16 de los 20 personajes bajo escrutinio.

Por otro lado, los penalistas solo no encontraron suficientes indicios para la investigación de dos de los 20 personajes involucrados: el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y el miembro de la Junta Nacional de Justicia, Guillermo Thomberry. En ambos casos, dos abogados creen que directamente no existen indicios, y los otros dos consideraron que no existen los elementos suficientes hasta el momento.

Otro abogado penalista, Luis Lamas Puccio, explicó que estamos ante un caso complejo donde se deberá realizar una serie de corroboraciones frente a lo dicho por Jaime Villanueva, además de citar a todos los involucrados y a otros testigos en la que se proyecta como la mayor crisis de la Fiscalía en los últimos años.

Cuatro abogados penalistas analizan si existen indicios para investigar a los implicados por Jaime Villanueva y qué delitos podrían imputarles en la indagación.