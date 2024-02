La difusión de las declaraciones de Jaime Villanueva tomó a Rafael Vela, suspendido fiscal superior y exjefe del equipo Lava Jato, en Miami, durante un viaje familiar. Luego de volver a Lima esta semana, fue incluido en una investigación abierta por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, a partir de esos dichos. Las afirmaciones de ‘El Filósofo’, a quien reconoce como un examigo’, son negadas por el fiscal, quien a su vez apunta a la actuación del fiscal Reynaldo Abia, responsable de haberlas recogido. No obstante, considera que la pesquisas iniciada en su contra era necesaria y asegura que tendrá una participación activa para “establecer su verdad” frente a lo dicho por Villanueva.

—¿Ya le notificaron la disposición donde se le abre esta investigación por presunto tráfico de influencias?

No, hasta el momento no he sido notificado. Estoy a la espera de que se me pongan en conocimiento los cargos que se me imputan y ponerme a disposición de la Fiscalía de la Nación y esclarecer todo lo que sea necesario dentro de las declaraciones no corroboradas del señor Jaime Villanueva. Estas debieron haber sido realizadas dentro de la colaboración eficaz [de Villanueva con el equipo especial contra la corrupción en el poder] y han sido hechas a partir de una declaración testimonial [ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza]. Ninguna de las personas mencionadas, incluido yo, éramos investigados. Al contrario, yo soy agraviado en las investigación a Patricia Benavides que lleva a cabo la doctora Delia Espinoza.

— De lo informado por la fiscalía se desprende que lo investigan por la supuesta llamada donde se habría comprometido, ante Vladimir Cerrón, a no incluir a Pedro Castillo en su indagación por lavado de activos. ¿Existió esa llamada?

Es falso que yo haya tenido una promesa, coordinación, enlace de algún tipo con Vladimir Cerrón [...] De hecho, el señor Cerrón es ahora prófugo de la justicia con una mandato de prisión preventiva que formuló el fiscal Richard Rojas (parte del equipo de la fiscalía contra el lavado de activos del que era coordinador). Rechazo totalmente las afirmaciones del señor Villanueva en ese sentido [...] Es falso. Villanueva puede haberme llamado en múltiples oportunidades porque teníamos una amistad. Que haya llamado específicamente para ese tema y en esa fecha, no lo recuerdo porque han pasado tres años; pero lo que sí le puedo decir categóricamente es que no he tenido ninguna conversación con el señor Villanueva donde haya podido comprometerme en ese sentido [...] Cerrón, si hubiese tenido conocimiento de esta situación y si fuese cierto, es absolutamente claro que ya la habría usado en mi contra. Incluso hasta para liberarse de la prisión preventiva.

— ¿No va a aparecer un registro de esa llamada con Jaime Villanueva o un audio?

Lo descarto absolutamente porque ese audio tendría que partir de la posibilidad de que la conversación se haya dado en esos términos y que exista un compromiso donde yo me esté sometiendo a esa voluntad criminal. Y eso es absolutamente falso.

EN JAQUE. Las declaraciones de Jaime Villanueva han puesto en la mira a diversos personajes. (Foto: GEC)

— ¿Es consciente de que si ese acuerdo hubiese existido, sería un delito?

No hay que olvidar que yo no tengo la investigación como tal. Habría que examinar qué conductas pueden ser pasibles en una situación hipotética que acabo de negar y que rechazo tajantemente. Evidentemente, dentro de lo que significa la cuestión procesal, quien dirige la investigación es el fiscal Richard Rojas. Eso tendría que establecer una lógica donde también el fiscal Rojas sea parte de la misma resolución criminal que pretende imputar el señor Villanueva, y eso lo rechazo.

—¿Por qué Jaime Villanueva, a quien usted reconoce como un examigo, daría una versión falsa para implicarlo a usted en un delito?

El señor Villanueva estuvo privado de su libertad durante 10 días y no dijo nada de estos hechos. Ahora, aparentemente, recupera la memoria después de casi un mes y medio. [...] No conozco las motivaciones [de Villanueva], pero desde lo técnico, es sospechosa la conducta de Reynaldo Abia (el fiscal del despacho de Delia Espinoza que tomó la declaración) [...] Se establece la pregunta de quién dice la verdad: el Villanueva que denuncia la conspiración de Patricia Benavides para que yo sea suspendido o el que Villanueva que miente, según lo que yo he declarado. Eso se pudo evitar si se hubiera corroborado en el cuaderno de colaboración eficaz.

— Pero ambas cosas pueden ser ciertas, lo que dice sobre Patricia Benavides y lo que dice sobre usted...

Es verdad, sí, pero para eso se necesita la corroboración. La investigación abierta a Patricia Benavides tiene un trabajo previo de corroboración del equipo especial [contra la corrupción en el poder] de la fiscal Marita Barreto. ¿A qué Villanueva le creemos, al que declaró con la doctora Bareto o al que eventualmente declaró con el doctor Abia? La respuesta es técnica: Le tenemos que creer al Villanueva que tiene, por lo menos, un mínimo nivel de corroboración. Eso se debió hacer en la carpeta de colaboración eficaz y ahora se tiene que hacer en una investigación penal donde todas las personas sometidas vamos a tener que participar activamente [...] Si eventualmente esta investigación termina en un archivo, ha producido un daño no solo a las personas, sino también a la credibilidad del principal testigo en un tramado muy grande de captación del Ministerio Público.

— Jaime Villanueva habla de en desayuno con el exfiscal y entonces ministro de Defensa, Juan Carrasco, donde supuestamente también hablan del apoyo al gobierno en las investigaciones. ¿Ese desayuno ocurrió?

Eso sí ocurrió, pero no en la connotación que dice el señor Villanueva. El señor Carrasco es un antiguo fiscal a quien conozco de su época en el Ministerio Público. Lo conozco por esa relación profesional y también porque trabaja en Chiclayo, que es donde estudié mi primaria y secundaria. Él había sido nombrado ministro de Estado y hay una conversación del señor Villanueva, quien se había integrado al gabinete de asesores del señor Carrasco, donde trataban de ver cómo levantar su gestión, qué era importante poder hacer. Me preguntaron si conocía algún tipo de procedimiento o medida en ese sentido. Dije que sí, que se había descuidado la interdicción del dinero transfronterizo. Eso, en las cuencas de los ríos, era parte de la interdicción que realizaba la Marina de Guerra, que formaba parte del Ministerio de Defensa. Incluso preparé una presentación. Me invitaron, era como un desayuno de trabajo, llegué con mi presentación y les expliqué [...] Quedamos en volver a reunir ocn la convocatoria al Ministerio del Interior y la Unidad de Inteligencia Financiera. Después no hubo otra reunión porque el señor Carrasco cayó enfermo y luego lo sacaron del ministerio [...] Yo di esas explicaciones hace un tiempo en RPP y Jaime Villanueva lo sabía. El fiscal de la Nación me autorizó para ir a esa reunión, si no era autorizado no podía haber ido..

Rafael Vela cuestionó la actuación del fiscal Reynaldo Abia en la declaración que le tomó a Jaime Villanueva (Foto: GEC)

— Jaime Villanueva también afirma que el periodista Gustavo Gorriti les decía a usted y al fiscal José Domingo Pérez cómo llevar la investigación del Caso Cocteles...

Eso también es falso. El señor Gorriti ni siquiera es abogado, es un periodista de investigación muy respetable, pero bajo ningún concepto eso es cierto. El fiscal Pérez siempre ha dado muestras de autonomía e independencia. Desde el punto de vista técnico, la posibilidad de una interferencia es imposible. El fiscal Pérez puede ser objeto de crítica u opinión, pero nadie ha puesto en cuestionamiento su autonomía. Así que eso es falso, absolutamente falso.

— ¿illanueva dice que fue Patricia Benavides quien le llevó la propuesta ser coordinador del equipo especial Lava Jato. ¿Fue así?

Sí, es cierto. Quien me llama es la doctora Patricia Benavides luego de la juramentación del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Ella era la adjunta suprema de Chávarry. Me llama, me convoca a su despacho y luego llego a una reunión en la que participa también el fiscal José Domingo Pérez. No reunimos con Chávarry, que nos hace la propuesta. El doctor Pérez estaba escéptico de aceptar porque acababa de presentar su renuncia. Chávarry le dice que va a dar todas las facilidades [...] [Pérez le dice] que podía aceptar si yo aceptaba también como coordinador, pero que cualquier coordinación la tenga que hacer yo. Chávarry se compromete e incluso suelta la frase de ‘caiga quien caiga’. Y a partir de eso lo anuncian en las redes sociales de la institución.

— ¿Es cierto que Zoraida Ávalos le dijo que no haga nada con los testimonios que implicaban a Martín Vizcarra?

Eso es absolutamente falso. A mí nunca la doctora Zoraida Ávalos, nunca, me ha expresado algo con relación a que no se investigue al señor Vizcarra. Lo que sí hubo, y es de conocimiento público, fue una disputa de carácter procesal entre fiscales, pero que no tuvo nada que ver con una orden de que no se investigue al señor Vizcarra.

—¿Qué partes de lo declarado por Jaime Villanueva reconoce como ciertas?

Es difícil porque es una declaración muy amplia. Lo que puedo decirle respecto a los cargos que se imputan es lo que es materia de rechazo de mi parte. Con el señor Villanueva he tenido una relación cercana, de amistad. Tenemos muchos interacciones en múltiples sentidos. Por supuesto que cuando uno tiene una relación de amistad no sospecha de forma alguna si es que esa persona se está portando de manera adecuada. Nuestra relación de amistad, también, se vio afectada por la situación que yo vivía dentro de la institución, que era evidente que provenía de la hostilidad de la doctora Patricia Benavides. Ahí dejé de tener mayor contacto.

Patricia Benavides acusó que los chats de su exasesor Jaime Villanueva fueron "manipulados". Fuente: JNJ.

—¿Se arrepiente de su amistad con Jaime Villanueva y Patricia Benavides?

No puedo arrepentirme porque no tengo una bola de cristal, porque no tengo la capacidad, sino, de ser un hombre de buena fe. A las personas a las que uno le da su amistad siempre se parte de que la van a honrar. Ahora existe información que determina que ellos no obraron bien conmigo [...] Si uno tuviera la capacidad de retroceder en el tiempo de repente no se relacionaría de la misma forma, pero es muy difícil especular en ese sentido.

—¿Espera volver a la coordinación del equipo especial si logra revertir su suspensión de ocho meses?

No depende de mí. Parte de lo que sucede es, sin duda, para evitar que regrese. La decisión de la coordinación es siempre un cargo de confianza del fiscal de la Nación, pero no tengo la oportunidad de especular si es que voy a recibir amparo judicial. Ahora todo es muy incierto [...] Yo estoy luchando por mi carrera.

—Se lo pregunto porque no parece muy verosímil que si por un lado el fiscal Villena lo está investigando, por otro lado le da este cargo de confianza

Esa una evaluación que tendría que hacer el doctor Villena si es que yo tuviera la posibilidad de retornar al Ministerio Público. No quisiera especular al respecto. Es verdad que todas estas circunstancia buscan evitar que yo retorne al Ministerio Público [...] Nunca me he aferrado a un cargo, siempre he sido convocado por mi experiencia y habilidades. Si retorno al Ministerio Público, como es mi aspiración, tendré que acatar cualquier decisión que tome el doctor Villena No me motiva únicamente volver a mi trabajo en el equipo especial, sino reincorporarme a mi carrera por la que he trabajado toda mi vida

—¿Sin usted y sin el fiscal José Domingo Pérez los casos de Lava Jato están en peligro o podría ser asumido por otros fiscales del equipo especial?

Por el conocimiento previo, lo trajinado en las investigaciones y al encontrarnos en una etapa estelar como es el juicio oral, creo que sí es determinante en la necesaria sostenibilidad de la presencia del fiscal José Domingo Pérez. Es una mega acusación con detalles y un conocimiento previo indispensable para poder sustentar los cargos con eficiencia. Es inminente que el juicio oral [del caso Cocteles] va a comenzar el 1 de julio [...] Desde el punto de vista de mi presencia, mi mayor valor en mi tarea son las consideraciones principistas. Siempre he tenido como norte el respecto por la autonomía y la independencia de la función. Ese paradigma es el que debemos tener siempre en cuidado cuando hay proceso de cambio. La vida y la salud tampoco están compradas, las personas pueden eventualmente ser reemplazadas y lo que se buscaría es que generen las menores afectaciones posibles [...] La figura del coordinador es, fundamentalmente, de ser un escudo de los fiscales que tienen que hacer su trabajo de manera autónoma. Eso es lo que hay que considerar si en algún momento se produce un cambio, que no obedezca a fines subalternos.

—¿Reconoce errores en su etapa en el equipo especial, en particular durante la gestión de Benavides?

Sí, creo hay mucha autocrítica que hacer, la buena fe no siempre alcanza. La doctora Benavides cuando inició su gestión despertaba esperanza y expectativa de una regeneración de la institutución. Por eso en el equipo especial le dimos todo nuestro respaldo, comenzando por mí. Ahora hay muchas afectaciones porque sus respaldos nunca fueron concretos y estuvieron determinados por su condición de ser vacíos. Ahora sabemos que tenía una necesidad de ser protegida por la política. Eso, además, también con un estilo de trabajo que un primer momento admitimos, pero un buena fe y por cuestiones de jerarquía: el mantenernos en silencio.

—¿Va a declarar cuando lo citen como investigado o va a guardar silencio?

Sí [declararé]. Considero que la investigación que ha abierto el doctor Villena era necesaria dadas las circunstancias inevitables de que las versiones de Villanueva no estaban corroboradas. Lamentablemente, esto se tiene que dar porque no se respeto el aspecto técnico, porque esto debió corroborarse en la colaboración eficaz [...] Voy a contribuir activamente con mi defensa [...] Estoy dando la cara, dando las explicaciones y estableciendo lo que es mi verdad.