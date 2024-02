La Comisión Permanente del Congreso sesiona este jueves, desde las 10 a.m., y tiene en agenda el debate y votación del informe final que recomienda acusar e inhabilitar por diez años a la ahora suspendida legisladora María Cordero Jon Tay por recorte de sueldo a sus trabajadores.

El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales además plantea suspender a Cordero mientras dure las investigaciones. El documento contempla acusarla por presunto delito de concusión e infracción a la Constitución.

Cordero fue denunciada por supuestamente haber exigido a los trabajadores de su despacho que se le deposite entre el 50% y 75% de su salario.

“Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es que yo necesito. Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez” . Este es un extracto de un diálogo entre la congresista María Cordero y su trabajador, consignado en el informe final.

El Comercio reveló en agosto del año pasado, chats y testimonios que revelaron que usó como su chofer personal a su asesor parlamentario. “Puedes comprar una papaya (...) como para hoy”, escribe la congresista a las 7.20am. en una de las conversaciones por WhatsApp.

El 5 de diciembre, el pleno del Congreso suspendió a Cordero por 120 días tras una recomendación de la Comisión de Ética. Ahora, la Comisión Permanente verá un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En un intento por dilatar su caso, Cordero Jon Tay presentó un pedido para reprogramar la sesión. Sin embargo, se solicitud fue desestimada.

Oficio enviado a la suspendida congresista María Cordero. (Foto: Congreso)