Artículo 46.- Gobierno usurpador. Derecho de insurgencia Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. En virtud de la presente disposición constitucional, la ex premier debió repudiar y no acatar las medidas anunciadas por el ex Presidente de la República para consumar el golpe de Estado; sin embargo, fue todo lo contrario, la denunciada participó en el hecho sin poner objeción alguna e incluso buscando, según refiere la testigo, darle legalidad a dichas medidas anticonstitucionales mediante la expedición de un decreto supremo.

